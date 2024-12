Vĩnh Long: Gói thầu làm đường hơn 59 tỷ ở Cái Nhum đã có chủ

Trúng gói thầu hơn 59 tỷ đồng

Ngày 27/11/2024, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mang Thít (tỉnh Vĩnh Long) Phan Dương Ngọc Trọng đã ký Quyết định số 647 /QĐ-BQL, phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 1: Thi công xây dựng các hạng mục công trình, thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu - Dự án Đường huyện 32B (Đường 30/4), thị trấn Cái Nhum, huyện Mang Thít.

Theo quyết định, đơn vị trúng thầu là liên danh Đường Huyện 32B (thành viên đứng đầu: Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng Tân Hoàng Vinh, địa chỉ Số 31/4 đường Đồng Xoài, Phường 13, quận Tân Bình, TP HCM; thành viên liên danh: Công ty TNHH Sản xuất Xây dựng Thương mại Đại Á Châu, địa chỉ Số 496/15/3 đường Dương Quảng Hàm, Phường 6, quận Gò Vấp, TP HCM).

Giá trúng thầu (làm tròn) 59.560.629.000 đồng (giá dự toán gói thầu được duyệt sau phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 60.066.606.592 đồng); nguồn vốn từ ngân sách tỉnh và huyện; loại hợp đồng theo đơn giá cố định; thời gian thực hiện 270 ngày; hình thức lựa chọn nhà thầu đấu thầu rộng rãi, qua mạng…

Một phần quyết định số 647 /QĐ-BQL do ông Phan Dương Ngọc Trọng, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mang Thít (tỉnh Vĩnh Long), ký ban hành.

Trước đó, Gói số 1: Thi công xây dựng các hạng mục công trình, thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu - Dự án Đường huyện 32B (Đường 30/4), thị trấn Cái Nhum, huyện Mang Thít, hoàn thành mở thầu ngày 28/10/2024. Theo Biên bản mở thầu, có 3 nhà thầu tham gia dự thầu:

Liên danh Đường huyện 32B dự thầu với giá 56.049.033.462,2295 đồng; Công ty TNHH Xây dựng Hoàn Mỹ dự thầu với giá 59.675.288.345,5092 đồng; liên danh Đường Huyện 32B dự thầu với giá 61.479.003.882,4458 đồng.

Ngày 22/11/2024, liên danh Đường Huyện 32B đã chào lại giá từ 61.479.003.882,4458 đồng, còn 59.560.629.755,8629 đồng (do Gói thầu chào vượt giá áp dụng khoản 8, Điều 131, Nghị định 24/2024/NĐ-CP).

Sau khi chào lại giá, liên danh Đường Huyện 32B đã trúng thầu; 2 đối thủ còn lại bị trượt thầu với cùng lý do “nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm nêu trong E-HSMT”.

Được biết, Dự án Đường huyện 32B (Đường 30/4), thị trấn Cái Nhum, huyện Mang Thít, có tổng mức đầu tư hơn 87 tỷ đồng. Dự án nhằm kết hợp đồng bộ với các tuyến đường hiện hữu và hạ tầng khu vực, phục vụ đi lại của người dân, đảm bảo việc vận chuyển hàng hóa, phát triển hạ tầng giao thông, tạo điều kiện giúp địa phương hoàn thành tiêu chí về giao thông, trong xây dựng đô thị văn minh, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Dự án được UBND tỉnh Vĩnh Long phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu ngày 23/5/2024 (theo Quyết định số 979/QĐ-UBND).

Năng lực liên danh trúng thầu

Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng Tân Hoàng Vinh, thành lập ngày 21/3/2019; ông Phạm Văn Hoàng là người đại diện pháp luật.

Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, công ty tham gia trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngày 22/2/2022; đã tham gia 7 gói thầu (đều năm 2024), trong đó trúng 4 gói, trượt 2 gói, 1 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả liên danh) khoảng 83,7 tỷ đồng; trong đó, với vai trò độc lập khoảng 2,2 tỷ đồng, với vai trò liên danh khoảng 81,4 tỷ đồng.

Trong 4 gói thầu đã trúng, có: 2 gói do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Việt Trí Tín mời thầu, tổng giá trị trúng thầu khoảng 68,8 tỷ đồng; 1 gói do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Long Hồ mời thầu, tổng giá trị trúng thầu khoảng 2,2 tỷ đồng; 1 gói do Công ty TNHH Tư vấn và Quản lý xây dựng Toàn Tâm mời thầu, tổng giá trị trúng thầu khoảng 12,6 tỷ đồng.

Công ty TNHH Sản xuất Xây dựng Thương mại Đại Á Châu, thành lập ngày 27/9/2005; ông Nguyễn Đức Lộc là người đại diện pháp luật.

Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, công ty tham gia trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngày 26/8/2014; đã tham gia 149 gói thầu, trong đó trúng 121 gói, trượt 20 gói, 7 gói chưa có kết quả, 1 gói đã bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả liên danh) khoảng 4.640 tỷ đồng; trong đó, với vai trò độc lập khoảng 1.797 tỷ đồng, với vai trò liên danh khoảng 2.843 tỷ đồng.

Tại tỉnh Long An, công ty đã tham gia và trúng 55/68 gói thầu, tổng giá trị trúng thầu khoảng 1.994 tỷ đồng (trong đó trúng thầu với vai trò liên danh khoảng 952 tỷ đồng).

Tại tỉnh Vĩnh Long, công ty đã tham gia và trúng 6/8 gói thầu, tổng giá trị trúng thầu khoảng 391 tỷ đồng (trong vai trò liên danh)…

Công ty là khách hàng của nhiều đối tác, như:

Tham gia và trúng 25/25 gói thầu, do Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Hưng Long mời thầu, tổng giá trị trúng thầu khoảng 1.170 tỷ đồng; 7/8 gói thầu, do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Việt Trí Tín mời thầu, tổng giá trị trúng thầu khoảng 154 tỷ đồng; 6/6 gói thầu, do Công ty TNHH Tư vấn đấu thầu Trọng Tín mời thầu, tổng giá trị trúng thầu khoảng 672 tỷ đồng; 6/7 gói thầu, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Long An mời thầu, tổng giá trị trúng thầu khoảng 209 tỷ đồng; 5/5 gói thầu, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và công trình công cộng huyện Di Linh mời thầu, tổng giá trị trúng thầu khoảng 178 tỷ đồng…

Từ đầu năm đến nay, công ty đã tham gia và trúng 9/22 gói thầu (trong vai trò độc lập và liên danh), tổng giá trị trúng thầu khoảng 588 tỷ đồng…