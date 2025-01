Ngân hàng, các nhãn hàng "đua" khuyến mại mừng tuyển Việt Nam vô địch

Tối qua (5/1), Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) dành tặng ưu đãi dành cho các khách hàng gửi tiết kiệm. VPBank cộng lãi suất tiết kiệm cho khách hàng trùng tên cầu thủ SON, HẢI, LONG và KIM. Hiện, dải lãi suất tiền gửi tại quầy VPBank áp dụng với khách hàng cá nhân dao động quanh mức 4,9-5,7%/năm, như vậy, các khách hàng tên Son, Hải, Long và Kim khi gửi tiền tại ngân hàng này trong thời gian kể trên sẽ nhận được mức lãi suất lên tới 5,4-6,2%/năm. (Ảnh: Facebook VPBank) Trong ngành du lịch, Công ty Du lịch Best Price nhập cuộc khi giảm giá toàn bộ tour đi Thái Lan khởi hành vào tháng 1, với giá sốc chỉ từ 4,9 triệu đồng. (Ảnh Công ty Du lịch Best Price giảm giá tour đi Thái Lan) Lazada cũng đang triển khai chương trình tặng mã giảm giá trị giá 50.000 đồng cho 100 khách hàng đầu tiên bình luận trên fanpage chính thức của nền tảng kèm dòng chữ “Việt Nam vô địch”. Trong khi chuỗi Điện Máy Xanh cũng tuyên bố giảm giá đến 50% giá bán tivi và giảm thêm 10% (tối đa 1,5 triệu đồng) với tủ lạnh, kéo dài đến ngày 8/1 Các ứng dụng công nghệ như Grab, Xanh SM và Be hiện đều có ưu đãi nhân dịp tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2024. FPT shop giảm sốc 25% OPPO Reno13 F cho khách hàng có tên VIỆT - NAM - HẢI - LONG - SON. Số lượng: 20 suất đầu tiên. khách hàng mang CCCD/Hộ chiếu ra FPT Shop gần nhất để áp dụng khuyến mại. Mỗi khách hàng có tên được mua tối đa 01 suất ưu đãi. Thời gian: Từ 09h00 ngày 06/01 đến khi hết suất. Đội tuyển Việt Nam xuất sắc thi đấu trận chung kết với Thái Lan vào ngày 05/01/2025! Để hòa chung niềm vui chiến thắng, hệ thống giầy Pierre Cardin mang đến chương trình khuyến mãi ĐẶC BIỆT chỉ trong 2 ngày duy nhất – 06 & 08/01/2025



