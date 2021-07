Vietinbank lãi khủng sao trước khi có “tướng mới” Trần Văn Tần?

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) vừa có Nghị quyết về việc phân công ông Trần Văn Tần, Thành viên HĐQT VietinBank phụ trách hoạt động của HĐQT ngân hàng kể từ khi ông Lê Đức Thọ thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT VietinBank để nhận nhiệm vụ mới theo Quyết định của Bộ Chính trị từ ngày 3/7/2021.

Ông Trần Văn Tần đảm nhiệm chức vụ Thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị và là người đại diện 30% vốn nhà nước tại VietinBank từ tháng 5/2019.

Ông Trần Văn Tần được phân công phụ trách hoạt động của HĐQT VietinBank.

Tại Hội nghị tổng kết 6 tháng đầu năm nay, VietinBank cho biết ước đạt 13.000 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Trước đó, năm 2020, ngân hàng đạt 16.450 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế riêng lẻ.

Tính đến ngày 30/6/2021, tổng tài sản riêng lẻ của VietinBank ước đạt 1,4 triệu tỷ đồng, tăng 8% so cuối năm 2020. Dư nợ tín dụng trong nước ước đạt 1,06 triệu tỷ đồng, tăng 4,8% so với cuối năm 2020. Tốc độ tăng trưởng dư nợ của VietinBank trong 6 tháng đầu năm 2021 cải thiện đáng kể so cùng kỳ năm 2020. Tổng nguồn vốn huy động ước đạt 1,2 triệu tỷ đồng, tăng 3,4% so với năm 2020. Thu thuần hoạt động dịch vụ đạt hơn 3.000 tỷ đồng, tăng 27,6% so với cùng kỳ…

Trước đó, VietinBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 1/2021 đạt 8.060 tỷ đồng. Theo đó, ước tính lợi nhuận quý 2/2021 của ngân hàng đạt khoảng 5.000 tỷ, tăng khoảng 10% so với quý 2/2020.

Tỷ lệ nợ xấu cuối quý 2 của ngân hàng VietinBank ở mức 1,38%, khá thấp so với trung bình của ngành. Tỷ lệ nợ xấu tăng so với cuối quý 1 (khoảng 0,94%) do một số khoản nợ phải cơ cấu lại trong quý 2, cơ cấu thì phải chuyển thành nợ xấu. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt 110%.

Dự kiến đến hết quý 4/2021, tỷ lệ nợ xấu tối đa sẽ chỉ ở mức 1-1,2%. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu mục tiêu đạt 180%.

Về huy động vốn, đến cuối tháng 6 đạt 1,2 triệu tỷ, tăng 3,4%. Tỷ trọng tiền gửi không tiền mặt (CASA) cải thiện.

Hoạt động ngoài tín dụng ghi nhận kết quả tăng trưởng tích cực, trong đó, thu phí tăng ở nhiều mảng dịch vụ, như mảng ngân hàng điện tử tăng 48%, thu nhập kinh doanh ngoại tệ tăng 24% so với cùng kỳ, bám sát kế hoạch đạt ra.