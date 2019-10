Vietcombank, Agribank sẽ bị kiểm toán... sức khoẻ tài chính thế nào?

Theo báo cáo dự kiến kế hoạch kiểm toán trong năm 2020, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) cho biết sẽ thực hiện 16 cuộc kiểm toán trong lĩnh vực tài chính ngân hàng tại Ngân hàng nhà nước, 12 tập đoàn, tổng công ty nhà nước và 3 ngân hàng thương mại như Vietcombank, Agribank, Ngân hàng Chính sách Xã hội, Bảo hiểm Bảo Minh…

Lợi nhuận quý 3/2019 Vietcombank lập kỷ lục

Ảnh minh họa.

Theo BCTC hợp nhất quý 3/2019, Vietcombank ghi nhận lợi nhuận sau thuế trong kỳ đạt 5.052 tỷ đồng, tăng 2.114 tỷ đồng, tương ứng 71,8% so với quý 3/2018, lũy kế 9 tháng đầu năm đạt 14.127 tỷ đồng, tăng 4.749 tỷ đồng, tương ứng 50,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đây là mức lợi nhuận theo quý cao nhất lịch của Vietcombank nói riêng và của các đơn vị trong ngành ngân hàng nói chung. Lợi nhuận ròng 4 quý gần đây nhất của Vietcombank "chỉ" là 2.935 tỷ đồng (quý 3/2018), 3.956 tỷ đồng (quý 4/2018), 4.707 tỷ đồng (quý 1/2019) và 4.361 tỷ đồng.

Vietcombank lãi lớn khi tất cả các hoạt động đều khởi sắc, trong đó đáng chú ý nhất là thu nhập lãi thuần.

Trong quý 3, thu nhập lãi thuần tại Vietcombank tăng từ 7.432 tỷ đồng lên 8.859 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đầu năm đạt 25.938 tỷ đồng, tăng 5.509 tỷ đồng, tương đương 27% so với 9 tháng đầu năm 2018.

Trong 9 tháng đầu năm, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng từ 2.628 tỷ đồng lên 3.423 tỷ đồng, từ hoạt động ngoại hối tăng từ 1.609 tỷ đồng lên 2.536 tỷ đồng. Hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư và kinh doanh sụt giảm nhẹ nhưng tỷ trọng lợi nhuận từ hai hoạt động này rất khiêm tốn nên không ảnh hưởng nhiều tới "bức tranh" lợi nhuận chung của Vietcombank.

Vietcombank là ngân hàng thu được lợi nhuận lớn nhất trong 9 tháng đầu năm 2019. Dù vậy, nhà băng này vẫn còn một số vấn đề cần phải quan tâm. Đó là nợ xấu tăng đáng kể. Tại thời điểm cuối quý 3/2019, tổng nợ xấu tại Vietcombank đạt 7.625 tỷ đồng, chiếm 1,08% tổng dư nợ tín dụng.

1,08% không phải là con số lớn, đặc biệt khi so sánh với "mức trần" 3% mà Ngân hàng Nhà nước quy định. Tuy nhiên, so với chính bản thân Vietcombank, nợ xấu đang có xu hướng gia tăng đáng kể. Tổng nợ xấu tăng 1.410 tỷ đồng, tương ứng 22,5% so với hồi đầu năm nay. Tỷ lệ nợ xấu tăng từ 1% lên 1,08%.

Agribank báo lãi 9.700 tỷ đồng sau 9 tháng đầu năm

Ảnh minh họa.

Theo kết quả kinh doanh sơ bộ trong 9 tháng đầu năm 2019, Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 9.700 tỷ đồng, bằng 88% kế hoạch năm (11.000 tỷ đồng).

Tính đến 30/9/2019, tổng tài sản Agribank đạt 1.398.110 tỷ đồng; nguồn vốn huy động đạt 1.285.356 tỷ đồng; quy mô tín dụng và đầu tư đạt trên 1.120.000 tỷ đồng, trong đó dư nợ trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn luôn chiếm tỷ trọng trên 70%/tổng dư nợ và nguồn vốn chiếm trên 50% thị phần tín dụng nông nghiệp, nông thôn tại Việt Nam.

Theo báo cáo tài chính năm 2018 của Agribank , tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp mà Agribank nộp vào ngân sách đạt 1.575,9 tỷ đồng.

Hiện nay, Agribank đang tập trung triển khai có hiệu quả Chiến lược kinh doanh giai đoạn 2016- 2020, tầm nhìn 2030, thực hiện thành công tái cơ cấu giai đoạn 2 gắn với nhiệm vụ đẩy nhanh tiến trình thực hiện cổ phần hóa Agribank theo chỉ đạo của Chính phủ.