Vì sao lợi nhuận Ngân hàng SCB "lệch pha" sau kiểm toán?

(Kiến Thức) - Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2019 với lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ lại "lệch pha" theo chiều hướng xấu so với báo cáo tự lập trước đó.

Cụ thể, khoản mục thu nhập lãi thuần sau kiểm toán vẫn gữ nguyên ở mức 4.029 tỷ đồng. Tuy nhiên, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ lại suy giảm 16% về 1.419,8 tỷ đồng so với báo cáo tự lập. Lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư cũng giảm gần 3% về 440 tỷ đồng.



Ngược lại, lãi thuần từ hoạt động khác cũng biến đổi tăng nhẹ hơn 1% lên 1.165 tỷ đồng.

Riêng lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối và chứng khoán kinh doanh vẫn giữ nguyên lần lượt là 69 tỷ và 1,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, chi phí hoạt động cũng giảm bớt 5,6% xuống còn 4.538 tỷ đồng sau kiểm toán. Ngược lại, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng cũng nhích nhẹ lên 2.373

Do đó, sau cùng lợi nhuận cổ đông ngân hàng giảm 2,6% xuống mức 162,6 tỷ đồng so với báo cáo tự lập và giảm 3,7% so với năm 2018.