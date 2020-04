Na “khủng" nửa triệu/quả có gì đặc biệt mà dân tình đổ xô đi mua?

Thời gian gần đây, thị trường hoa quả nhập khẩu Việt Nam bắt đầu xuất hiện na Đài Loan với trọng lượng khủng, có quả lên tới cả kg. Nhiều cửa hàng đang bán loại na này với giá từ 260.000 - 300.000 đồng/kg. Loại size to 1kg/quả, giá mỗi quả lên tới 500.000 đồng. Theo người bán, na được xem là một trong những trái cây đặc sản ngon bậc nhất của Đài Loan. Na Đài Loan không cho trái quanh năm mà chỉ bắt đầu rộ từ tháng 1 - tháng 4 hàng năm. Nếu như na Việt Nam thì na Đài Loan quả nhỏ, hạt nhiều, vỏ dày trong khi na Đài Loan quả to, vỏ mỏng, ít hạt, vị ngọt thơm. Chị Hoa (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết năm nào cũng mua na khổng lồ của Đài Loan cho mấy đứa nhỏ trong nhà. Tuy nhiên, đợt này chị Hoa phải đặt mua trước cả tuần mới có hàng. Na phải ăn tươi, chín nhanh và rất dễ hỏng khi vận chuyển nên người bán thường gom đủ khách mới đặt hàng. Thêm, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên hàng cũng không có sẵn như trước kia. Phần lớn đều phải đợi 5-7 ngày, hàng mới về. Nguồn ảnh: Facebook. Mời độc giả xem video: Na Đông Triều (Quảng Ninh) trúng mùa. Nguồn: QTV.

