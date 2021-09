Vì sao Cty Toàn Thắng sắp bị “sờ gáy” ở Nghệ An?

Đoàn liên ngành của tỉnh Nghệ An sẽ kiểm tra toàn diện việc chấp hành pháp luật về khoáng sản và quy định pháp luật khác có liên quan đối với Công ty TNHH Toàn Thắng.

Mới đây, Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An đã có công văn gửi Cục thuế Nghệ An, phúc đáp về việc đối chiếu sản lượng khai thác tại mỏ đá Lèn Chu (xã Thọ Hợp và Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp) của Công ty TNHH Toàn Thắng.

Mỏ Lèn Chu bên phải và mỏ núi Ba Không bên trái. (Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị). Thông tin trên Nhà Đầu Tư, công văn nêu rõ, Sở Sở Tài nguyên và Môi trường đã có 2 văn bản ngày 2/6/2021 và 10/8/2021 đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản tổ chức kiểm tra và làm rõ các nội dung về sản lượng khai thác thực tế tại khu vực mỏ. Tuy nhiên, do tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19 đang phức tạp, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản ngày 13/8/2021 có công văn đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan để kiểm tra.



"Hiện nay, Sở Xây dựng đang tham mưu UBND tỉnh thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh (có thành phần Cục Thuế Nghệ An và Sở Tài nguyên và Môi trường). Đoàn liên ngành sẽ kiểm tra toàn diện việc chấp hành pháp luật về khoáng sản và quy định pháp luật khác có liên quan đối với Công ty TNHH Toàn Thắng", công văn của Sở Tài nguyên và Môi trường cho hay.

Dây chuyền chế biến đá tại Công ty TNHH Toàn Thắng. (Ảnh: Báo Nghệ An).

Được biết, tại Quỳ Hợp, Công ty TNHH Toàn Thắng sở hữu 2 khu mỏ là mỏ Ba Không và mỏ Lèn Chu. Trong đó, mỏ Ba Không được UBND tỉnh Nghệ An cấp giấy phép khai thác khoáng sản vào năm 2013, còn mỏ Lèn Chu được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép khai thác hồi tháng 7/2018.

Nhà Đầu Tư dẫn thông tin từ Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ 1 cho hay, qua tổng hợp số liệu sản lượng tài nguyên đã khai thác tại từng mỏ do Công ty TNHH Toàn Thắng khai, nộp thuế, Chi cục thấy rủi ro rất cao về thuế. Dữ liệu tại ngành Thuế Nghệ An cho thấy, sản lượng khoáng sản đá Dolomit do Công ty TNHH Toàn Thắng kê khai thuế đối với mỏ Ba Không trong năm 2019 là 3.784,293m3, và 180,41m3 trong năm 2020.

Đối với mỏ Lèn Chu, sản lượng khoáng sản đá Dolomit từ khi có giấy phép được khai thác (2018) đến nay, mới chỉ khai thuế từ năm 2020 là 597,47m3.