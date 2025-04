Mục sở thị chú chim bồ câu hơn 40 tỷ có vệ sĩ riêng

Cách đây vài năm, Hok Van De Wouwer, một người nuôi chim bồ câu nổi tiếng ở Antwerp (Bỉ), đã bán một chú bồ câu hai tuổi tên là New Kim với mức giá kỷ lục 1,8 triệu USD (tương đương hơn 41 tỷ tính theo giá hiện nay). Ảnh: The Brussels Times Với mức giá kỷ lục này, New Kim đã trở thành con chim bồ câu đắt nhất thế giới. Ảnh: BI Tại thời điểm được rao bán, New Kim chỉ mới 2 tuổi và bắt đầu đua vào năm 2018. Ảnh: BI Đáng chú ý, New Kim là một chú chim bồ câu dùng để nhân giống, không phải tay đua cừ khôi. Ảnh; ABC News Do mức giá cao "không tưởng", New Kim được các vệ sĩ của một công ty an ninh bảo vệ để đảm bảo không có gì bất trắc xảy ra cho đến khi nó về tay chủ nhân mới. Ảnh: The Bulletin Theo các chuyên gia, nhà sưu tầm Nam Phi đã trả giá quá cao cho con vật không phải để sử dụng trong các cuộc đua mà chỉ để nhân giống. Ảnh: BBC Trong khi đó, một số người khác nhận định nhà sưu tầm người Nam Phi mua New Kim để nhân giống thay vì thi đấu bởi sẽ đem lại lợi ích nhiều hơn và chịu ít rủi ro hơn. Ảnh: Reuters Giá trị của một chú chim bồ câu đua nằm ở “lai lịch”, tức là chúng cần phải được sinh ra trong một gia đình có bố mẹ hoặc các đời trước là chim có phẩm chất cao hay đã đạt giải trong các cuộc đua và không bị lai tạp. Ảnh: CNBC Do đó, các nhà nuôi và huấn luyện chim bồ câu đua thực hiện việc chọn giống, lai tạo rất nghiêm ngặt. Ảnh: CNBC Họ sẵn sàng chi đậm để mua những chú chim chất lượng cao chỉ để làm giống. Ảnh: Econlife

Cách đây vài năm, Hok Van De Wouwer, một người nuôi chim bồ câu nổi tiếng ở Antwerp (Bỉ), đã bán một chú bồ câu hai tuổi tên là New Kim với mức giá kỷ lục 1,8 triệu USD (tương đương hơn 41 tỷ tính theo giá hiện nay). Ảnh: The Brussels Times Với mức giá kỷ lục này, New Kim đã trở thành con chim bồ câu đắt nhất thế giới. Ảnh: BI Tại thời điểm được rao bán, New Kim chỉ mới 2 tuổi và bắt đầu đua vào năm 2018. Ảnh: BI Đáng chú ý, New Kim là một chú chim bồ câu dùng để nhân giống, không phải tay đua cừ khôi. Ảnh; ABC News Do mức giá cao "không tưởng", New Kim được các vệ sĩ của một công ty an ninh bảo vệ để đảm bảo không có gì bất trắc xảy ra cho đến khi nó về tay chủ nhân mới. Ảnh: The Bulletin Theo các chuyên gia, nhà sưu tầm Nam Phi đã trả giá quá cao cho con vật không phải để sử dụng trong các cuộc đua mà chỉ để nhân giống. Ảnh: BBC Trong khi đó, một số người khác nhận định nhà sưu tầm người Nam Phi mua New Kim để nhân giống thay vì thi đấu bởi sẽ đem lại lợi ích nhiều hơn và chịu ít rủi ro hơn. Ảnh: Reuters Giá trị của một chú chim bồ câu đua nằm ở “lai lịch”, tức là chúng cần phải được sinh ra trong một gia đình có bố mẹ hoặc các đời trước là chim có phẩm chất cao hay đã đạt giải trong các cuộc đua và không bị lai tạp. Ảnh: CNBC Do đó, các nhà nuôi và huấn luyện chim bồ câu đua thực hiện việc chọn giống, lai tạo rất nghiêm ngặt. Ảnh: CNBC Họ sẵn sàng chi đậm để mua những chú chim chất lượng cao chỉ để làm giống. Ảnh: Econlife