Biệt thự lưng chừng núi “không giống ai” của vợ chồng già

Từng lớn lên trong căn nhà gỗ đơn sơ tại một ngôi làng xa xôi ở tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc), nghệ nhân gốm sứ Vương Lượng Trình (41 tuổi) đã hiện thực hóa mong ước tuổi thơ của mình. Đó là xây căn biệt thự khang trang ngay tại quê hương để bố mẹ an dưỡng tuổi già. Ảnh: Sohu Do ảnh hưởng của dịch bệnh, công trình mất tới 4 năm để hoàn thiện. Ngôi nhà mới gồm 3 tầng, tổng diện tích hơn 450m2 nằm giữa vùng núi đã yên ắng và khác biệt hoàn toàn so với các căn nhà trong làng. Ảnh: Sohu Để đảm bảo an toàn, nhóm kiến trúc sư sử dụng vật liệu bê tông bề mặt nhẵn vừa chắc chắn, lại chống động đất tốt. Ảnh: Sohu Ngôi nhà được thiết kế tối ưu cho người lớn tuổi với kết cấu không quá phức tạp. Tầng 1 là không gian sinh hoạt chung gồm phòng khách, bếp và một phòng ngủ dành cho bố mẹ. Ảnh: Sohu Tầng 1 còn có lối ra sân phụ ngay cạnh phòng ngủ để ông bà tiện ra vườn trồng rau, chăm cây và tập thể dục sáng sớm. Ảnh: Sohu Tầng 2 gồm 5 phòng ngủ dành cho các anh em khi về thăm nhà. Tường cách âm giúp đảm bảo riêng tư. Ảnh: Sohu Ngôi nhà khang trang là nơi tụ họp của đại gia đình. Ảnh: Sohu Trước kia, vì không đủ chỗ, anh em chỉ ghé qua ăn bữa cơm rồi rời đi. Nay họ có thể ở lại nhiều này, cùng chuyện trò, ra vườn hái hồng, trồng rau. Ảnh: Sohu Không chỉ là tổ ấm của riêng gia đình Vương Lượng Trình, căn nhà còn tạo ra làn sóng truyền cảm hứng cho những người trẻ cùng quê. Ảnh: Sohu Lũ trẻ rất thích về đây để bắt cua, học nấu ăn với bà nội và chạy nhảy khắp nơi mà không thấy chán. Ảnh: Sohu

