Thanh tra xây dựng nghi "vòi" tiền ở Vĩnh Phúc: Bao nhiêu dự án bị soi 2019?

Theo kế hoạch thanh tra năm 2019 do Bộ trưởng Phạm Hồng Hà ký quyết định số 1369/QĐ-BXD phê duyệt, Thanh tra Bộ sẽ thanh tra một số dự án tại tỉnh Vĩnh Phúc.

Loạt dự án được "ngắm" thanh tra năm 2019

Liên quan hoạt động đầu tư xây dựng, Thanh tra Bộ Xây dựng thanh tra dự án đầu tư xây dựng trụ sở Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc do Tổng Cục thuế làm chủ đầu tư; dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Sản nhi Vĩnh Phúc, công trình nhà điều trị nội trú Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc; và một số dự án do Công ty cổ phần đầu tư Lạc Hồng làm chủ đầu tư...

Trụ sở Bộ Xây dựng. Cụ thể, với Công ty Lạc Hồng là các dự án khu ẩm thực tại trung tâm thị trấn Tam Đảo, Khu tổ hợp dịch vụ cao cấp, huyện Tam Đảo; khu nhà ở dịch vụ hai bên đường trục chính khu trung tâm lễ hội Tây Thiên; khu đô thị mới chùa Hà Tiên giai đoạn 2.

Thanh tra Bộ Xây dựng cũng sẽ thanh tra các dự án trong lĩnh vực giao thông: Cải tạo, nâng cấp ĐT.309; Đường vành đai 3 trong quy hoạch phát triển giao thông tỉnh Vĩnh Phúc, đoạn Hương Canh-Yên Lạc; Đường vành đai 3 trong quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Phúc, đoạn Yên Lạc-Bình Dương; Đường từ nút giao lập thể đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai khu vực xã Văn Quán, huyện Lập Thạch đến trung tâm huyện lỵ Sông Lô và tuyến nhánh đi khu công nghiệp Sông Lô I do Ban Quản lý dự án xây dựng công trình giao thông tỉnh Vĩnh Phúc làm chủ đầu tư.

Dự án mở rộng hệ thống cấp nước, hợp phần thoát nước và xử lý nước thải và Cải tạo lưới điện trung áp thành phố Vĩnh Yên; Cải tạo lưới điện trung áp thị xã Phúc Yên do Ban Quản lý sử dụng vốn vay nước ngoài tỉnh Vĩnh Phúc làm chủ đầu tư cũng được đưa vào danh sách thanh tra năm 2019.

Vòi tiền và bị tạm giữ

Theo kế hoạch, đoàn thanh tra thuộc Bộ Xây dựng thanh tra theo kế hoạch định kỳ. Nội dung là thanh tra công tác quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản tại huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Kế hoạch thanh tra nằm trong kế hoạch đầu năm của Bộ Xây dựng, không phải thanh tra đột xuất.

Đoàn thanh tra của Thanh tra Bộ Xây dựng tiến hành thanh tra công tác quản lý, đầu tư xây dựng cơ bản tại TP Vĩnh Yên, huyện Tam Đảo và huyện Vĩnh Tường… Thời điểm hiện tại, đoàn này đã hoàn tất việc thanh tra theo kế hoạch tại TP Vĩnh Yên, đang thực hiện thanh tra tại huyện Vĩnh Tường - đã tiến hành thanh tra một số doanh nghiệp xây dựng trúng các gói thầu xây dựng.

Thông cáo báo chí Bộ Xây dựng phát đi về vụ vòi tiền của Đoàn Thanh tra Bộ. Cụ thể, doanh nghiệp V.H có vốn điều lệ 3 tỷ đồng nhưng trúng nhiều gói thầu có tổng giá trị lên tới hàng chục tỷ đồng. Một trong số các gói thầu mà công ty V.H trúng thầu là dự án xây lắp khu đấu giá quyền sử dụng đất khu Đầm Thùng do UBND xã Lý Nhân (huyện Vĩnh Tường) làm chủ đầu tư có tổng giá trị hơn 33 tỷ. Quá trình mời thầu, chấm thầu được phản ánh không khách quan, nhiều nghi vấn có dấu hiệu “dàn xếp”, đấu thầu bất minh, nhà thầu sửa chữa hồ sơ năng lực…

Sau khi kiểm tra, phát hiện nhiều sai phạm của đơn vị này, đoàn thanh tra đã yêu cầu chung chi số tiền lên tới con số tiền tỷ và hậu quả là chiều 12/6, cơ quan Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã lập biên bản hành vi vòi tiền của Đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng.

Trưởng đoàn thanh tra Bộ xây dựng là bà Nguyễn Thị Kim Anh - Phó trưởng phòng Chống tham nhũng thuộc Thanh tra Bộ Xây dựng.

Ngày 13/6, Bộ Xây dựng đã phát đi thông cáo báo chí do do ông Tạ Quang Vinh, Chánh văn phòng Bộ, ký ban hành cho biết, Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng đã có báo cáo về việc Công an tỉnh Vĩnh Phúc lập biên bản đối với Đoàn thanh tra Bộ Xây dựng vào chiều 12/6.

“Sau khi có kết luận chính thức của cơ quan chức năng, Bộ Xây dựng kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, không bao che những cá nhân để xảy ra vi phạm. Bộ Xây dựng sẽ cung cấp thông tin kịp thời về kết quả xử lý vụ việc trên đến các cơ quan thông tấn báo chí”, Bộ Xây dựng cho biết.