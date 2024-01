Công ty CP Than Núi Béo - Vinacomin (mã: NBC) mới đây công bố thông tin nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế của Cục thuế tỉnh Quảng Ninh.

Cụ thể, qua thanh tra, Than Núi Béo đã thực hiện các hành vi vi phạm như: Sử dụng hóa đơn không hợp pháp; khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp gồm thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng.

Do vậy, Than Núi Béo bị phạt hành chính gần 303 triệu đồng và buộc nộp đủ số tiền thuế thiếu hơn 1,5 tỷ đồng và tiền chậm nộp gần 157 triệu đồng vào ngân sách Nhà nước. Đồng thời, Than Núi Béo phải hủy hóa đơn không hợp pháp đã sở hữu. Như vậy, tổng số tiền phạt vi phạm hành chính, tiền khắc phục hậu quả mà Than Núi Béo phải nộp là hơn 1,97 tỷ đồng.

Than Núi Béo thu lợi nhuận trăm tỷ năm 2023 (ảnh minh họa: Internet).

Theo tìm hiểu, Công ty CP Than Núi Béo - Vinacomin có tiền thân là Mỏ than núi Béo (một công trình hợp tác giữa Việt Nam và Liên Xô cũ) được thành lập từ năm 1988. Năm 2005, công ty được cổ phần hóa và năm 2006, mã cổ phiếu NBC của công ty chính thức được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Than Núi Béo hiện hoạt động chính trong lĩnh vực khai thác và thu gom than non và có địa chỉ trụ sở chính tại số 799 Lê Thánh Tông, phường Bạch Đằng, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, do ông Đoàn Đắc Thọ làm Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật. Hiện doanh nghiệp này có vốn điều lệ gần 370 tỷ đồng, trong đó Nhà nước vẫn nắm chi phối tới 65% vốn điều lệ.

Về kết quả kinh doanh trong quý IV/2023, báo cáo tài chính tự lập của Than Núi Béo cho biết, doanh thu thuần doanh nghiệp ghi nhận đạt hơn 513 tỷ đồng, giảm gần 56% so với cùng kỳ quý 3/2022. Giá vốn hàng bán cũng giảm mạnh 61% so với cùng kỳ, từ 1.009 tỷ đồng xuống còn 387 tỷ đồng, qua đó, kéo giảm lợi nhuận gộp xuống còn 126 tỷ đồng, giảm 19%.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính của Than Núi Béo tăng 54% lên hơn 1,2 tỷ đồng. Chi phí tài chính và chi phí bán hàng ghi nhận giảm còn hơn 26 tỷ đồng và 1,4 tỷ đồng, giảm lần lượt 48% và 92% so với cùng kỳ năm 2022. Ngược lại, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng lên hơn 55 tỷ đồng, tương ứng tăng 10% so với cùng kỳ.

Sau khi khấu trừ các chi phí, Than Núi Béo ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 44,8 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 35,3 tỷ đồng, lần lượt tăng 29% và 32% so với cùng kỳ năm 2022. Lý giải về mức lợi nhuận trong quý IV/2023 có sự tăng trưởng trên, Than Núi Béo cho biết, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đạt kết quả tốt, tiết kiệm chi phí, sản lượng khai thác của công ty đạt kế hoạch.

Lũy kế cả năm 2023, Than Núi Béo ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 3.221 tỷ đồng, giảm 11% so với năm 2022 và doanh thu hoạt động tài chính ghi nhận chỉ đạt 2,6 tỷ đồng. Do chi phí tài chính ở mức cao 135 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí lãi vay, cùng các chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp lớn, nên lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Than Núi Béo chỉ đạt 127 tỷ đồng.

Kết quả, Than Núi Béo báo lãi trước thuế cả năm 2023 đạt gần 130 tỷ đồng và lãi sau thuế hơn 103 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với năm trước.

Trên bảng cân đối kế toán, tại thời điểm cuối năm 2023, Than Núi Béo ghi nhận tổng tài sản đạt 2.594 tỷ đồng, giảm 779 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn đạt 674 tỷ đồng; hàng tồn kho đạt 73,7 tỷ đồng; tiền và các khoản tương đương tiền chỉ còn hơn 3,2 tỷ đồng; chi phí xây dựng cơ bản dở dang 73,1 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí tại dự án Khe Cá – Hà Phong 71,1 tỷ đồng…

Về phía nguồn vốn, cũng tại cuối năm 2023, nợ phải trả của Than Núi Béo ghi nhận ở mức 2.020 tỷ đồng, giảm 30% so với đầu năm, trong đó, vay nợ tài chính ghi nhận đạt 1.382 tỷ đồng. Tại ngày 31/12/2023, vốn chủ sở hữu của Than Núi Béo ghi nhận đạt 574,5 tỷ đồng, trong đó, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 132,8 tỷ đồng.

Tại hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và hội nghị người lao động năm 2024 diễn ra ngày 15/1/2024 vừa qua, Than Núi Béo cho biết năm 2024 đặt kế hoạch kinh doanh thấp hơn. Theo đó, công ty quyết tâm khai thác hơn 16.000 mét lò; sản lượng khai thác đạt 1,8 triệu tấn than nguyên khai. Công ty đặt mục tiêu doanh thu đạt trên 2.700 tỷ đồng và lợi nhuận ở mức 81 tỷ đồng.