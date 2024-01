Tình hình tài chính Viglacera vi phạm thuế bị phạt 11 tỷ

Mới đây, Tổng Công ty Viglacera - CTCP (mã: VGC) vừa công bố thông tin cho biết đã nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Cục thuế Doanh nghiệp lớn (Tổng cục Thuế). Theo đó, Viglacera bị phạt hơn 1,4 tỷ đồng do kê khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp từ năm 2018 - 2022.



Cơ quan thuế cũng yêu cầu công ty nộp bổ sung hơn 7,1 tỷ đồng số thuế còn thiếu vào ngân sách. Ngoài ra, Viglacera phải nộp thêm tiền thuế chậm nộp gần 2,5 tỷ đồng. Như vậy, tổng số tiền thuế truy thu, xử phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp thuế mà Viglacera phải nộp là hơn 11 tỷ đồng.

Ngoài ra, Viglacera phải giảm số thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ chuyển kỳ sau kỳ tính thuế tháng 12/2022 với số tiền hơn 877 triệu đồng.

Được biết, Viglacera vốn là "ông lớn" trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng, được thành lập từ năm 1974. Hiện Viglacera đang sở hữu và vận hành 12 khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 4.000ha, thu hút 300 doanh nghiệp trong và ngoài nước, với hơn 16 tỷ USD vốn FDI, trong đó có các doanh nghiệp tên tuổi lớn trên thế giới như Tập đoàn Samsung, Amkor, Canon, Hyosung, Anam Electronics, IRC Tire, Toyoda Gosei….

Doanh nghiệp hiện có địa chỉ trụ sở chính tại tầng 16 và 17, tòa nhà Viglacera, số 1, Đại lộ Thăng Long, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội. Viglacera hiện hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Tổng Giám đốc công ty kiêm người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Anh Tuấn.

Theo kết quả kinh doanh sơ bộ công bố hôm 10/1/2024, Viglacera ước đạt lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2023 là 1.593 tỷ đồng, giảm 31% so với cùng kỳ năm 2022 nhưng vẫn vượt 32% so với kế hoạch năm. Trong đó, lợi nhuận trước thuế công ty mẹ ước đạt 1.919 tỷ đồng, đạt 147% so với kế hoạch năm và tăng trưởng 12% so với kế hoạch năm 2023. Năm 2024, Viglacera tạm thời đặt mục tiêu tổng doanh thu 13.468 tỷ đồng và lãi trước thuế 1.216 tỷ đồng, giảm 24% so với con số ước tính năm 2023.

Tình hình tài chính Viglacera vi phạm thuế bị phạt 11 tỷ. Ảnh minh họa: Trụ sở Viglacera, nguồn: Internet.

Trong khi đó, tại cuộc họp đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 11 và triển khai kế hoạch tháng 12/2023, chuẩn bị kế hoạch 2024 diễn ra vào đầu tháng 12 trước đó, Tổng Công ty Viglacera - CTCP công bố lũy kế 11 tháng đầu năm lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 1.663 tỷ đồng, đạt 137% so với kế hoạch năm.

Đối với mảng vật liệu xây dựng, lũy kế 11 tháng, doanh số xuất khẩu toàn Tổng công ty đạt 42,2 triệu USD, tăng 154% so với cùng kỳ. Trong đó, các sản phẩm ghi nhận tăng gồm gạch ốp lát (tăng 126%), kính PFG (tăng 79%), kính ViFG (tăng 16%), sứ (tăng 68%). Mảng bất động sản khu công nghiệp có nhiều điểm tích cực khi kết quả kinh doanh cùng với cổ tức thu từ các công ty con và công ty liên kết đã đóng góp lớn vào tổng doanh thu và lợi nhuận của Viglacera.

Ở phân khúc nhà ở xã hội, Viglacera đang có kế hoạch đầu tư 50.000 căn nhà ở xã hội giai đoạn 2022 - 2030 thông qua các dự án: Nhà ở công nhân tại Khu công nghiệp Đồng Văn IV, nhà ở xã hội tại Kim Chung, nhà ở công nhân Hải Yên - Quảng Ninh, hoặc thông qua tham gia đấu thầu các dự án mới tại Bắc Ninh, Phú Thọ, Hà Nội.

Mặt khác, Viglacera cho biết sẽ tập trung thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại các dự án khu công nghiệp như: Thuận Thành I, Tiền Hải, Phong Điền, Phú Hà, Hải Yên để thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Ước thực hiện cả năm 2023, Viglacera sẽ ghi nhận doanh thu từ khoảng 218ha diện tích kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp.

Trước đó, tại báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất quý III/2023 được công bố cho thấy, Viglacera ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.471 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế quý III/2023 tăng 83% so với cùng kỳ, đạt gần 564 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 433 tỷ đồng, tăng 64% so với cùng kỳ năm 2022.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, doanh thu thuần của Viglacera ghi nhận đạt 10.173 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 1.588 tỷ đồng, giảm 22% và lợi nhuận sau thuế đạt 1.210 tỷ đồng giảm 29% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu hợp nhất toàn Tổng công ty đạt 15,6%.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tại thời điểm 30/9/2023, tổng giá trị tài sản của Viglacera tương đương 1 tỷ USD, đạt 23.605 tỷ đồng, tăng nhẹ 3% so với đầu năm. Nợ phải trả của doanh nghiệp ghi nhận ở mức 13.565 tỷ đồng, giảm 2% so với đầu năm, trong đó vay nợ tài chính đạt 4.538 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của Viglacera tại cuối tháng 9/2023 đạt 10.040 tỷ đồng, trong đó vốn điều lệ ở mức 4.483 tỷ đồng.