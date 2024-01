Công ty CP Than Vàng Danh - Vinacomin (mã: TVD) mới đây đã công bố thông tin nhận được quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế của Cục thuế tỉnh Quảng Ninh.



Theo đó, Than Vàng Danh đã có hành vi vi phạm khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp, gồm thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân. Do đó, công ty bị phạt hành chính số tiền gần 287 triệu đồng. Ngoài bị phạt tiền, Than Vàng Danh phải nộp đủ số tiền thuế thiếu hơn 1,4 tỷ đồng và tiền chậm nộp hơn 106 triệu đồng vào ngân sách Nhà nước.

Như vậy, tổng số tiền phạt, tiền khắc phục hậu quả và chậm nộp thuế mà Than Vàng Danh phải nộp là hơn 1,8 tỷ đồng.

Vi phạm thuế bị phạt hơn 1,8 tỷ, doanh thu Than Vàng Danh ra sao? (ảnh minh họa: Internet).

Doanh thu tăng, nợ phải trả gấp 2,5 lần vốn chủ sở hữu

Được biết, Công ty CP Than Vàng Danh - Vinacomin có tiền thân là mỏ than Vàng Danh được thành lập theo Quyết định số 262- BCNNg-KB2 ngày 6/6/1964 của Bộ Công nghiệp nặng. Tháng 8/2007, Than Vàng Danh chính thức trở thành Công ty CP và niêm yết cổ phiếu TVD trên Sàn Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vào năm 2011.

Than Vàng Danh có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại số 969, đường Bạch Đằng, phường Quang Trung, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh và hoạt động chính trong các lĩnh vực khai thác, chế biến, kinh doanh than và các khoáng sản khác; bốc xúc, vận chuyển than và đất đá... Hiện, vốn điều lệ của Than Vàng Danh là gần 450 tỷ đồng, trong đó công ty mẹ là Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) nắm giữ 66,83% vốn, tương ứng 300,4 tỷ đồng. Giám đốc công ty kiêm người đại diện theo pháp luật là ông Phạm Văn Minh.

Nhìn lại kết quả kinh doanh quý III/2023 của Than Vàng Danh, doanh nghiệp ghi nhận hơn 1.654 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước. Trong quý này, chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng lần lượt là 16%, gần 13% và 2% so với cùng kỳ. Kết quả, Than Vàng Danh báo lãi sau thuế đạt 10,4 tỷ đồng, giảm gần 15% so với cùng kỳ năm 2022.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, Than Vàng Danh ghi nhận doanh thu thuần đạt 5.065 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt mức 89,9 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 70,8 tỷ đồng, lần lượt tăng 78% và 76% so với cùng kỳ năm 2022.

Tại thời điểm ngày 30/9/2023, tổng tài sản của Than Vàng Danh ghi nhận ở mức 2.245 tỷ đồng, giảm 17% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn đạt hơn 1.296 tỷ đồng, tài sản dài hạn ở mức gần 949 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng số nợ phải trả của Than Vàng Danh tại cuối tháng 9/2023 giảm 435 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, về mức 1.605 tỷ đồng nhưng vẫn cao gấp 2,5 lần vốn chủ sở hữu của công ty (hơn 640 tỷ đồng). Trong đó, nợ ngắn hạn chiếm hơn 1.079 tỷ đồng, nợ dài hạn chiếm 525 tỷ đồng. Vay nợ tài chính ở mức 682 tỷ đồng, giảm 20% so với thời điểm đầu năm. Công ty còn khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hơn 142 tỷ đồng.

Tại hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và hội nghị người lao động năm 2024 diễn ra ngày 25/12/2023, Than Vàng Danh đã công bố doanh thu than cả năm của công ty đạt trên 6.400 tỷ đồng, tăng 8,7% so với 2022, hoàn thành vượt kế hoạch năm (hơn 6.287 tỷ đồng). Tiền lương bình quân người lao động đạt 20 triệu đồng/người/tháng, tăng 16,6% so với kế hoạch năm. Riêng bình quân thu nhập của thợ lò đạt 26,7 triệu đồng/người/tháng.

Đối với chỉ tiêu lợi nhuận, trong năm 2023, Than Vàng Danh đặt kế hoạch thận trọng lãi trước thuế hơn 156 tỷ đồng, giảm hơn 29% so với năm 2022. Tuy nhiên, kế hoạch này khó hoàn thành trong bối cảnh 9 tháng, công ty chỉ lãi trước thuế gần 90 tỷ đồng, thực hiện chưa được 60% kế hoạch năm...