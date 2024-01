Chiến thuật táo bạo giúp Nga chiếm mục tiêu quan trọng ở Avdiivka

Tính đến ngày 27/1, Quân đội Nga đã tiến tương đối sâu vào khu vực ngoại ô phía nam Avdiivka. Theo nguồn tin của cả Nga và Ukraine, quân Nga hiện đã chiếm các dãy phố chạy dọc theo đường Chernyshevskaya, 18 - Sportivnaya, 62 - Sobornaya, 284. Các trận đánh gần trận địa một đơn vị phòng không phòng không của Quân đội Ukraine trước đây, nằm ở phía nam thành phố vẫn diễn ra ác liệt. Mục tiêu chính của quân Nga là tiếp cận tiểu khu Khimik bằng cuộc tấn công đồng thời từ đầu cầu Opytny. Tuy nhiên, bất chấp hỏa lực của quân Nga nã liên tục tại Avdiivka, các trận địa phòng ngự của Ukraine vẫn đứng vững. Cũng không có gì bí mật khi biết rằng, trong suốt 9 năm qua, Quân đội Ukraine đã xây dựng trận địa phòng ngự kiên cố vững chắc ở Avdiivka; và đó là lý do tại sao việc tiến vào thành phố của quân Nga là vô cùng khó khăn. Ở sườn phía nam Avdiivka, tại khu vực “Bãi săn của Sa hoàng (hay Bãi săn Hoàng gia - Royal Hunt)” là một trong số đó. Tuy nhiên, mới đây Quân đội Nga đã làm một điều không ai ngờ tới và trực tiếp chiếm được “Bãi săn của Sa hoàng”. Cách đây một năm, các cơ quan tình báo Quân đội Nga đã phát hiện ra một đường ống nước thải bị bỏ hoang, có đường kính 80 cm dưới “Bãi săn của Sa hoàng". Khi đó, Quân đội Nga không muốn sử dụng cống thoát nước bỏ hoang này để chiến đấu, nhưng sự việc được giữ bí mật tuyệt đối. Tuy nhiên, sau khi Quân đội Nga dùng pháo tấn công “Bãi săn của Sa hoàng” suốt 4 tháng mà không có tác dụng rõ rệt, cuối cùng họ quyết định dùng đường cống bị bỏ hoang này để “gây bất ngờ” cho Quân đội Ukraine. Đầu tiên, lính công binh Nga đã bí mật đột nhập vào cống thoát nước bị bỏ hoang này và sửa chữa phần cống bị sập. Sau đó, 150 lính đặc nhiệm Nga đã bò thẳng 2 km vào cống thoát nước bị bỏ hoang này, bí mật vượt qua trận địa phòng ngự vững chắc của quân Ukraine trên mặt đất. Những người lính đặc nhiệm Nga với vũ khí bộ binh hạng nhẹ và mỗi người mang theo một cơ số vũ khí hỏa lực cá nhân là súng phóng lựu nhiệt áp RPO-A Shmel. Nhiệm vụ này đòi hỏi phải lập kế hoạch tỉ mỉ và giữ bí mật nghiêm ngặt. Nếu quân Ukraine biết chuyện gì đang xảy ra thì cả nhóm sẽ chết ngay trong đường ống này. 150 lính Nga theo đường ống, vòng ra phía sau lưng Lữ đoàn 1 cận vệ Tổng thống Ukraine đóng quân tại đây để tiến hành một cuộc tấn công bất ngờ. Hành động này của Quân đội Nga quả thực rất táo bạo, khi nhiều đoạn cống thoát nước bỏ hoang này đã bị hư hại. Thật ra cũng không cần phải để quân Ukraine phát hiện, mà chỉ cần vài viên đạn pháo xuyên sâu, cũng có thể làm cống sụp đổ bất cứ lúc nào. Trong đường hầm dài 2 km, 150 lính đặc nhiệm đang bò vào bên trong, nếu nguồn cung cấp oxy có vấn đề, khả năng cao là 150 binh sĩ tinh nhuệ của Nga sẽ bị mắc kẹt trong cống và chết. Về phía quân Ukraine, Lữ đoàn 1 cận vệ Tổng thống họ không ngờ rằng có nhiều lực lượng đặc biệt của Nga xuất hiện ở phía sau lưng của mình và đã mất cảnh giác. Lực lượng đặc nhiệm Nga nhanh chóng làm chủ trận đánh, bắt 40 lính Ukraine làm tù binh. Sau khi chiếm “Bãi săn của Sa hoàng”, quân Nga ngay lập tức truy kích và lợi dụng bàn đạp để chiếm cứ điểm tiền đồn của quân Ukraine phía nam Avdiivka. Sau đó, quân Nga bắt đầu tiến dọc theo phố Chernyshevsky và phố Spotivnaya, điều này đã thay đổi toàn bộ tình hình chiến đấu ở Avdiivka. Sau khi để mất “Bãi săn của Sa hoàng”, vào ngày 20/1, quân Ukraine tập hợp lực lượng phản công tìm cách đẩy lùi quân Nga; tuy nhiên pháo binh Nga đã làm rất tốt nhiệm vụ, phá vỡ đợt tấn công đầu tiên mạnh mẽ nhất. Sau đó quân Ukraine chỉ có thể tổ chức các đợt phản công nhỏ trong cả ngày. Theo kênh Voenkor Sreda, vào ngày 21/1, các cuộc tấn công của Ukraine tiếp tục với chiến thuật dùng xe chiến đấu bộ binh tiếp cận trận địa, thả quân và chiếm giữ vị trí. Tuy nhiên quân Nga với hỏa lực mạnh đã bẻ gẫy các đợt phản công, tiêu diệt nhiều quân Ukraine. Trong thời gian qua, mặt trận Avdiivka là điểm nóng nhất trên toàn chiến trường Ukraine. Sau chiến dịch Bakhmut hồi tháng 5 năm ngoái, thì mặt trận Avdiivka mới lại nóng đến như vậy; do vậy nơi đây được ví là “Cối xay thịt Bakhmut 2.0”. Ở Avdiivka, các trận địa phòng ngự kiên cố của Ukraine đã khiến cuộc tấn công của Quân đội Nga vào thành phố này bế tắc dù đã mất nhiều tháng trời và gây ra số thương vong lớn cũng như tổn thất về vũ khí, trang bị. Từ góc độ địa lý, một khi Quân đội Nga chiếm được Avdiivka, không chỉ giúp đảm bảo an ninh và ổn định của mặt trận phía nam, mà còn đe dọa toàn tuyến phòng ngự của Quân đội Ukraine tại khu vực Donbass. Trong bối cảnh như vậy, Quân đội Ukraine không những không dám chủ động tấn công quy mô lớn theo hướng này mà còn cần triển khai thêm các đơn vị chính quy hạng nặng để ngăn chặn quân Nga có những bước đột phá quan trọng trên hướng chiến lược này.

Tính đến ngày 27/1, Quân đội Nga đã tiến tương đối sâu vào khu vực ngoại ô phía nam Avdiivka. Theo nguồn tin của cả Nga và Ukraine, quân Nga hiện đã chiếm các dãy phố chạy dọc theo đường Chernyshevskaya, 18 - Sportivnaya, 62 - Sobornaya, 284. Các trận đánh gần trận địa một đơn vị phòng không phòng không của Quân đội Ukraine trước đây, nằm ở phía nam thành phố vẫn diễn ra ác liệt. Mục tiêu chính của quân Nga là tiếp cận tiểu khu Khimik bằng cuộc tấn công đồng thời từ đầu cầu Opytny. Tuy nhiên, bất chấp hỏa lực của quân Nga nã liên tục tại Avdiivka, các trận địa phòng ngự của Ukraine vẫn đứng vững. Cũng không có gì bí mật khi biết rằng, trong suốt 9 năm qua, Quân đội Ukraine đã xây dựng trận địa phòng ngự kiên cố vững chắc ở Avdiivka; và đó là lý do tại sao việc tiến vào thành phố của quân Nga là vô cùng khó khăn. Ở sườn phía nam Avdiivka, tại khu vực “Bãi săn của Sa hoàng (hay Bãi săn Hoàng gia - Royal Hunt)” là một trong số đó. Tuy nhiên, mới đây Quân đội Nga đã làm một điều không ai ngờ tới và trực tiếp chiếm được “Bãi săn của Sa hoàng”. Cách đây một năm, các cơ quan tình báo Quân đội Nga đã phát hiện ra một đường ống nước thải bị bỏ hoang, có đường kính 80 cm dưới “Bãi săn của Sa hoàng". Khi đó, Quân đội Nga không muốn sử dụng cống thoát nước bỏ hoang này để chiến đấu, nhưng sự việc được giữ bí mật tuyệt đối. Tuy nhiên, sau khi Quân đội Nga dùng pháo tấn công “Bãi săn của Sa hoàng” suốt 4 tháng mà không có tác dụng rõ rệt, cuối cùng họ quyết định dùng đường cống bị bỏ hoang này để “gây bất ngờ” cho Quân đội Ukraine. Đầu tiên, lính công binh Nga đã bí mật đột nhập vào cống thoát nước bị bỏ hoang này và sửa chữa phần cống bị sập. Sau đó, 150 lính đặc nhiệm Nga đã bò thẳng 2 km vào cống thoát nước bị bỏ hoang này, bí mật vượt qua trận địa phòng ngự vững chắc của quân Ukraine trên mặt đất. Những người lính đặc nhiệm Nga với vũ khí bộ binh hạng nhẹ và mỗi người mang theo một cơ số vũ khí hỏa lực cá nhân là súng phóng lựu nhiệt áp RPO-A Shmel. Nhiệm vụ này đòi hỏi phải lập kế hoạch tỉ mỉ và giữ bí mật nghiêm ngặt. Nếu quân Ukraine biết chuyện gì đang xảy ra thì cả nhóm sẽ chết ngay trong đường ống này. 150 lính Nga theo đường ống, vòng ra phía sau lưng Lữ đoàn 1 cận vệ Tổng thống Ukraine đóng quân tại đây để tiến hành một cuộc tấn công bất ngờ. Hành động này của Quân đội Nga quả thực rất táo bạo, khi nhiều đoạn cống thoát nước bỏ hoang này đã bị hư hại. Thật ra cũng không cần phải để quân Ukraine phát hiện, mà chỉ cần vài viên đạn pháo xuyên sâu, cũng có thể làm cống sụp đổ bất cứ lúc nào. Trong đường hầm dài 2 km, 150 lính đặc nhiệm đang bò vào bên trong, nếu nguồn cung cấp oxy có vấn đề, khả năng cao là 150 binh sĩ tinh nhuệ của Nga sẽ bị mắc kẹt trong cống và chết. Về phía quân Ukraine, Lữ đoàn 1 cận vệ Tổng thống họ không ngờ rằng có nhiều lực lượng đặc biệt của Nga xuất hiện ở phía sau lưng của mình và đã mất cảnh giác. Lực lượng đặc nhiệm Nga nhanh chóng làm chủ trận đánh, bắt 40 lính Ukraine làm tù binh. Sau khi chiếm “Bãi săn của Sa hoàng”, quân Nga ngay lập tức truy kích và lợi dụng bàn đạp để chiếm cứ điểm tiền đồn của quân Ukraine phía nam Avdiivka. Sau đó, quân Nga bắt đầu tiến dọc theo phố Chernyshevsky và phố Spotivnaya, điều này đã thay đổi toàn bộ tình hình chiến đấu ở Avdiivka. Sau khi để mất “Bãi săn của Sa hoàng”, vào ngày 20/1, quân Ukraine tập hợp lực lượng phản công tìm cách đẩy lùi quân Nga; tuy nhiên pháo binh Nga đã làm rất tốt nhiệm vụ, phá vỡ đợt tấn công đầu tiên mạnh mẽ nhất. Sau đó quân Ukraine chỉ có thể tổ chức các đợt phản công nhỏ trong cả ngày. Theo kênh Voenkor Sreda, vào ngày 21/1, các cuộc tấn công của Ukraine tiếp tục với chiến thuật dùng xe chiến đấu bộ binh tiếp cận trận địa, thả quân và chiếm giữ vị trí. Tuy nhiên quân Nga với hỏa lực mạnh đã bẻ gẫy các đợt phản công, tiêu diệt nhiều quân Ukraine. Trong thời gian qua, mặt trận Avdiivka là điểm nóng nhất trên toàn chiến trường Ukraine. Sau chiến dịch Bakhmut hồi tháng 5 năm ngoái, thì mặt trận Avdiivka mới lại nóng đến như vậy; do vậy nơi đây được ví là “Cối xay thịt Bakhmut 2.0”. Ở Avdiivka, các trận địa phòng ngự kiên cố của Ukraine đã khiến cuộc tấn công của Quân đội Nga vào thành phố này bế tắc dù đã mất nhiều tháng trời và gây ra số thương vong lớn cũng như tổn thất về vũ khí, trang bị. Từ góc độ địa lý, một khi Quân đội Nga chiếm được Avdiivka, không chỉ giúp đảm bảo an ninh và ổn định của mặt trận phía nam, mà còn đe dọa toàn tuyến phòng ngự của Quân đội Ukraine tại khu vực Donbass. Trong bối cảnh như vậy, Quân đội Ukraine không những không dám chủ động tấn công quy mô lớn theo hướng này mà còn cần triển khai thêm các đơn vị chính quy hạng nặng để ngăn chặn quân Nga có những bước đột phá quan trọng trên hướng chiến lược này.