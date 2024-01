Ám ảnh tội ác hai kẻ giết bạn gái rồi thay nhau “làm bậy”, đốt xác

Theo hồ sơ vụ án, chiều 18/2/2015, (tức 30 Tết), một vụ cháy xảy ra tại phía sau của một xưởng chế biến gỗ ở ấp Lộ Đức (xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) nhưng đã được công nhân và người dân nhanh chóng dập tắt. Hai ngày sau khu vực này tiếp tục xảy ra cháy. Lúc này công nhân khi dập lửa phát hiện một xác phụ nữ gần đám cháy, cạnh đó có một xe máy tay ga. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Nhận được tin báo, công an địa phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Nghi vấn ban đầu đây là một vụ án mạng nên công an huyện Trảng Bom đã báo cáo lên Phòng PC45 công an tỉnh Đồng Nai đề nghị phối hợp điều tra làm rõ thủ phạm. Nạn nhân được xác định là chị P.T.P.N. (30 tuổi, ngụ xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom). Người thân cho biết sáng 18/2, chị N. rời nhà bằng xe máy Air Blade. Khi đi chị mang theo điện thoại di động iPhone 4, đến tối vẫn không thấy về nên gia đình đi tìm nhưng không thấy. (Hiện trường nơi xảy ra vụ án) Xác định đây là một vụ án hết sức nghiêm trọng nên lãnh đạo công an tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các phòng nghiệp vụ nhanh chóng truy bắt hung thủ. Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, công an xác định nơi phát hiện tử thi là hiện trường giả, hung thủ từ hai người trở lên và rất có thể quen biết với nạn nhân. Từ đây, các trinh sát nhanh chóng sàng lọc các đối tượng nghi vấn. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Thu thập thông tin, công an điều tra xác định tại xưởng gỗ phát hiện xác chị N. đã ngưng hoạt động để nghỉ Tết nhưng vẫn có 2 bảo vệ trông coi là Lương Tấn Khanh (38 tuổi, ngụ huyện Tân Phú, Đồng Nai) và Bùi Thanh Hoài (29 tuổi, ngụ huyện Tân Thạnh, Long An). Hai người này nhanh chóng bị công an đưa vào “tầm ngắm” để điều tra. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Chiều 20/2, lực lượng phá án đã mời Khanh và Hoài về trụ sở công an làm việc. Ban đầu cả hai đều quanh co chối tội và cho rằng mình không liên quan đến cái chết của chị N. Tuy khi kiểm tra thân thể của Hoài, công an phát hiện có nhiều vết xước giống như bị tay cào. Ngoài ra, khi được hỏi về việc chiếc xe máy của nạn nhân lại ở tại xưởng gỗ nơi Khanh và Hoài làm bảo vệ thì cả hai lúng túng, cúi đầu nhận tội. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Theo lời khai của hung thủ, sáng 18/2, Hoài, Khanh, chị N. và một số công nhân tổ chức ăn nhậu tại một xưởng gỗ ở ấp Lộ Đức. Sau khi nhậu xong, Khanh và Hoài rủ chị N. về khu nhà ở công nhân của mình. Tại đây, Hoài đòi giở trò đồi bại, nhưng bị chị N. chống cự lại. Thấy vậy, Khanh liền chạy lên giúp sức giữ tay, chân để Hoài bóp cổ nạn nhân đến bất động. Tiếp đó, Hoài và Khanh thay nhau thực hiện hành vi đồi bại. Sau đó cả hai khiêng xác nạn nhân ra ngoài vườn tràm đốt xác phi tang nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Khoảng một tiếng sau, thấy xác không cháy hết, hai hung thủ quay lại kéo xác giấu vào đám cỏ cách đó khoảng 40m. Sau đó, hai tên tạo nên một đám cháy lớn rồi gọi điện báo cho chủ xưởng gỗ biết. Mọi người ở khu vực cùng tham gia dập lửa và phát hiện chiếc xe máy Air Blade dựng gần đám cháy. Không biết xe máy là của ai nên chủ xưởng gỗ đã mang giao lại cho công an xã. Sáng hôm sau, Hoài đến chỗ giấu xác kéo xác nạn nhân xuống một hố sâu gần đó rồi lấy bao mùn cưa đè lên. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Sáng 20/2, lửa tiếp tục cháy nên Hoài báo cho chủ xưởng gỗ cùng mọi người tổ chức dập lửa. Trong lúc dập lửa, Khánh “vô tình” phát hiện thấy xác nạn nhân nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Tuy nhiên, toàn bộ “màn kịch” của hai kẻ thủ ác đã bị cơ quan công an nhanh chóng vạch trần. Ngày 25/9/2015, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên án bị cáo Bùi Thanh Hoài mức án tử hình về tội “Giết người”, 8 năm tù về tội “Hiếp dâm”, 3 năm tù về tội “Cướp tài sản”, tổng hợp hình phạt là tử hình. Bị cáo thứ hai là Lương Tấn Khanh bị tuyên tù chung thân về tội “Giết người”, 8 năm tù về tội “Hiếp dâm”, tổng hợp hình phạt tù chung thân. >>> Xem thêm video: Bất ngờ chân dung nghi phạm bắt cóc, sát hại bé gái ở Hà Nội.

