Tập đoàn Thắng Lợi “sáng cửa” dự án nâng cấp đê tại Long An

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tân Trụ (tỉnh Long An) vừa có quyết định phê duyệt liên danh Công ty CP Tập đoàn Thắng Lợi - Công ty CP Đầu tư và Xây dựng An Thuận (liên danh Thắng Lợi - An Thuận) là nhà thầu duy nhất đạt yêu cầu đánh giá kỹ thuật tại gói thầu Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng đê bao sông Vàm Cỏ Tây đoạn Cống Bần đến đường Thanh Phong.



Gói thầu có giá dự toán hơn 73,7 tỷ đồng, được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng, phát hành hồ sơ mời thầu từ ngày 19/1 đến ngày 15/2/2022, Thời gian thực hiện hợp đồng là 365 ngày. Tại bước đánh giá hồ sơ đề xuất tài chính, mức giá nhà thầu liên danh Thắng Lợi - An Thuận đưa ra là hơn 73,58 tỷ đồng. Gói thầu do Công ty TNHH Tư vấn và Quản lý xây dựng Toàn Tâm làm bên mời thầu, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tân Trụ làm chủ đầu tư.

Tập đoàn Thắng Lợi "sáng cửa" DA nâng cấp đê tại Long An (ảnh minh họa, nguồn: Internet).

Trong liên danh nhà thầu, tìm hiểu được biết, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng An Thuận có địa chỉ trụ sở chính tại số 4C, phố Thanh Bình, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, TP Hà Nội và được thành lập ngày 29/7/2009. Doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực xây dựng nhà các loại. Giám đốc công ty kiêm người đại diện pháp luật là ông Trần Xuân Thắng.

Ghi nhận thông tin trên trang hệ thống đấu thầu cho thấy, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng An Thuận đã tham gia 35 gói thầu, trong đó trúng 21 gói, trượt 13 gói, 1 chưa có kết quả, 0 gói đã bị huỷ, với tổng giá trị trúng thầu là 456,4 tỷ đồng. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán đạt 95,35%.

Trong khi đó, Công ty CP Tập đoàn Thắng Lợi được thành lập từ tháng 8/1993, tiền thân là Công ty TNHH Cơ khí Đúc Thắng Lợi, có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại đường 57A, thị Trấn Lâm, huyện ý Yên, tỉnh Nam Định. Ngành nghề kinh doanh chính là đúc kim loại màu; chi tiết: Đúc, luyện kim các sản phẩm bằng đồng, gang, nhôm, hợp kim và gia công cơ khí đúc. Người đại diện theo pháp luật là ông Ngô Ngọc Hiếu, Tổng Giám đốc công ty.

Thống kê dữ liệu đấu thầu cho thấy, Công ty CP Tập đoàn Thắng Lợi được công bố đã tham gia 11 gói thầu, trong đó trúng 9 gói, trượt 1 gói, 1 chưa có kết quả, 0 gói đã bị huỷ, với tổng giá trị trúng thầu là 719,3 tỷ đồng. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán đạt 96,99%.

Trong năm 2022, Công ty CP Tập đoàn Thắng Lợi được công khai trúng 3 gói thầu với tổng giá trúng thầu hơn 225 tỷ đồng. Trong đó có 2 công trình tại tỉnh Long An do Công ty CP đầu tư và xây dựng Hưng Long làm bên mời thầu, Sở Giao thông vận tải tỉnh Long An làm chủ đầu tư, gồm: Gói thầu số 5b Thi công xây dựng tuyến mới và 2 cầu, thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp ĐT.817 đoạn Mỹ Lạc - Thạnh Phước - Mộc Hóa với giá trúng thầu hơn 98,48 tỷ đồng (giá gói thầu là 98,73 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 0,25%), thời gian thực hiện hợp đồng 450 ngày. Gói thầu được đấu thầu rộng rãi qua mạng, Công ty CP Tập đoàn Thắng Lợi là nhà thầu duy nhất tham dự và trúng thầu.

Vẫn là nhà thầu duy nhất tham gia nộp hồ sơ dự thầu và trúng gói thầu Thi công xây dựng đoạn từ Km8+600 đến Km10+240, thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng ĐT.824 đoạn từ Tua Một đến cầu Kênh Ranh, Công ty CP Tập đoàn Thắng Lợi trúng với giá 69,51 tỷ đồng (giá gói thầu là 69,71 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 0,28%).

Công trình thứ 3 là gói thầu Xây dựng tuyến chính, thuộc dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường nối 298B (thôn Khả Lý Thượng) với đường Vành đai IV, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Việt Yên (tỉnh Bắc Giang) làm chủ đầu tư/bên mời thầu. Công ty CP Tập đoàn Thắng Lợi trúng thầu với giá 57,8 tỷ đồng (giá gói thầu là 57,9 tỷ đồng).

Gần đây nhất, vào giữa tháng 2/2023, Công ty CP Tập đoàn Thắng Lợi đã liên danh với Công ty CP Cầu 14 và Công ty CP Xây dựng Dịch vụ và Thương mại 68 trúng gói thầu Thi công xây dựng đoạn từ nút giao ĐT.830 đến đường Nguyễn Văn Nhâm (đơn nguyên bên phải tuyến), thuộc dự án Đầu tư xây dựng ĐT.830E (đoạn từ nút giao cao tốc đến ĐT.830), do Ban Quản lý dự án Công trình giao thông tỉnh Long An làm chủ đầu tư. Đây là nhà thầu duy nhất tham dự và trúng thầu với giá 143,835 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 22,3%.

Ở diễn biến liên quan, tại gói thầu Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng đê bao sông Vàm Cỏ Tây ở trên, ngoài liên danh Thắng Lợi - An Thuận, gói thầu này còn thu hút sự tham gia của Công ty CP Công trình giao thông công chánh. Tuy nhiên, nhà thầu này đã không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của gói thầu. Cụ thể, nhà thầu này bị loại do không bảo đảm về nhân sự chủ chốt.

Đáng chú ý, Công ty CP Công trình giao thông công chánh là nhà thầu từng tham gia thi công nhiều công trình quy mô lớn. Doanh nghiệp này được công bố đã tham gia 133 gói thầu, trong đó trúng 108 gói, trượt 21 gói, 2 chưa có kết quả, 2 gói đã bị huỷ, với tổng giá trị trúng thầu là 4.661 tỷ đồng.

Đơn cử, một số dự án lớn mà Công ty CP Công trình giao thông công chánh đã tham gia và trúng thầu như: Gói thầu XL-07: Đoạn từ cầu Tham Lương đến cầu Chợ Cầu (K17+850 ÷ K20+700, L=2.850m) quy mô 590,4 tỷ đồng; gói thầu XL-06: Đoạn từ cầu Bưng đến cầu Tham Lương (K15+000 ÷ K17+850, L=2.850m) với giá trúng thầu 458,3 tỷ đồng; gói thầu PR-1.6B: Nâng cấp, cải tạo tuyến kênh Tấn Tài (đoạn TT4; TT6); đường quản lý và tuyến cống bao dọc kênh với giá trúng thầu 63,9 tỷ đồng…