Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Phú Yên vừa có quyết định công bố Công ty TNHH Tân Lập là nhà thầu trúng gói thầu số 01XL: Thi công xây lắp toàn bộ công trình thuộc dự án Kè chống xói lở ven bờ biển Xóm Rớ, phường Phú Đông, TP Tuy Hòa (giai đoạn 3). Giá trúng thầu là 133,220 tỷ đồng (gói thầu này có giá 133,497 tỷ đồng), giảm 0,277 tỷ đồng so với giá gói thầu, đạt tỷ lệ tiết kiệm 0,2%. Thời gian thực hiện hợp đồng là 540 ngày.



Đây là gói thầu chính của dự án có tổng mức đầu tư 150 tỷ đồng, được đấu thầu rộng rãi qua mạng. Kết quả mở thầu thầu ngày 3/3/2023 cho thấy, Công ty TNHH Tân Lập là nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ dự thầu.

Mục tiêu đầu tư của dự án nhằm đảm bảo an toàn cho kè bảo vệ đường thuộc tiểu dự án 2: Đường từ Nam cầu Hùng Vương đến Khu công nghiệp Hòa Hiệp I, ổn định lâu dài trước diễn biến xâm thực đường bờ biển ngày càng gia tăng; đồng thời bảo vệ cơ sở hạ tầng phía trong kè, trong đó bao gồm đường Hùng Vương và sân bay Tuy Hòa; ngăn chặn tình trạng sạt lở bờ biển ăn sâu vào đất liền, bảo vệ cơ sở hạ tầng trong khu vực; dần ổn định bờ biển phía trước kè, tạo bãi biển phục vụ dân sinh và cảnh quan du lịch; góp phần giảm nhẹ thiệt hại.

Năng lực nhà thầu xây kè hơn 133 tỷ tại Phú Yên ra sao? (ảnh minh họa: Internet).

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Tân Lập được thành lập ngày 10/12/2003, có địa chỉ trụ sở chính tại số 245 Nguyễn Tất Thành, thị Trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định. Doanh nghiệp này hoạt động chính trong lĩnh vực xây dựng nhà để ở. Tổng Giám đốc công ty kiêm người đại diện pháp luật là bà Phạm Thị Thúy Phượng.

Thống kê dữ liệu đấu thầu cho thấy, Công ty TNHH Tân Lập được công bố đã tham gia 58 gói thầu, trong đó trúng 51 gói, trượt 6 gói, 0 chưa có kết quả, 1 gói đã bị huỷ, với tổng giá trị trúng thầu gần 5.450 tỷ đồng. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán đạt 96,79%.

Trong lịch sử đấu thầu của mình, với tư cách nhà thầu độc lập hoặc thành viên liên danh, Công ty TNHH Tân Lập là nhà thầu được “chọn mặt gửi vàng” thực hiện nhiều gói thầu xây lắp kè chống sạt lở trên địa bàn tỉnh Phú Yên như: Gói thầu Thi công xây lắp toàn bộ công trình thuộc dự án Kè chống xói lở bờ tả sông Bàn Thạch, đoạn từ Phú Đa đến cầu Bàn Thạch, thị xã Đông Hòa (giá trúng thầu 125,095 tỷ đồng); gói thầu C1-PY-W4 Xây dựng kè chống sạt lở bờ sông Ba đoạn qua thôn Phong Niên, xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa (giá trúng thầu 83,216 tỷ đồng); gói thầu xây lắp chính của dự án Cấp bách kè biển Xóm Rớ và khu vực sạt lở xã An Phú, TP Tuy Hòa (gói thầu số 01XL), Công ty TNHH Tân Lập liên danh với Công ty CP Đầu tư Nắng Ban Mai trúng thầu với giá 108,889 tỷ đồng…

Đáng chú ý, trong tất cả các gói thầu mà Công ty TNHH Tân Lập trúng thầu trên địa bàn tỉnh Phú Yên thường có sự xuất hiện của Công ty TNHH Xây dựng Tấn Thành. Khi thì Công ty Tấn Thành tham dự với tư cách nhà thầu độc lập, khi thì liên danh với một số nhà thầu khác như: Công ty CP Tư vấn xây dựng công trình giao thông 4, Công ty CP Tư vấn xây dựng thủy lợi thủy điện Bình Định... Tuy nhiên, lý do bị loại đa số là vì không đáp ứng được năng lực, kinh nghiệm.

Cụ thể, tại gói thầu số 01EC của dự án Tuyến đường tránh lũ, cứu hộ, cứu nạn nối các huyện, TP: Tây Hòa, Phú Hòa, TP Tuy Hòa và Tuy An, tỉnh Phú Yên (giai đoạn 2), có 3 nhà thầu tham dự, nhưng liên danh Công ty CP Tư vấn xây dựng công trình giao thông 5 (TECCO 5) – Công ty TNHH Tân Lập không quá khó khăn để cạnh tranh khi trúng thầu với giá 85,129 tỷ đồng (giá gói thầu là 85,315 tỷ đồng), giảm 0,21% so với giá gói thầu. 2 đối thủ còn lại đều không vượt qua bước đánh giá về năng lực, kinh nghiệm là liên danh Nam Ngân - An Sơn và liên danh Công ty TNHH Xây dựng Tấn Thành - Công ty CP Tư vấn xây dựng công trình 625.

Về Công ty TNHH Xây dựng Tấn Thành có địa chỉ tại tỉnh Bình Định, chưa từng trúng thầu tại Phú Yên. Nhà thầu này được công bố có tham gia 53 gói thầu, trong đó đã trúng thầu 45 gói, trượt thầu 6 gói, 2 gói chưa có kết quả, 0 gói thầu đã huỷ. Đặc biệt, tại tỉnh Bình Định, Công ty TNHH Xây dựng Tấn Thành từng liên danh với Công ty TNHH Tân Lập và Công ty CP Cơ khí và xây lắp 276 thực hiện gói thầu số 9: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị thuộc dự án Đập ngăn mặn trên sông Lại Giang, với giá trúng thầu 187,946 tỷ đồng (gói thầu có giá dự toán 188,329 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 0,2%).