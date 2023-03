Rùng mình “lời nguyền máu” trên mộ cổ Israel, không ai dám đụng tay

Mới đây, các nhà khảo cổ học đã vừa phát hiện ra một lăng mộ đáng sợ ở Beit She'arim (Israel), trong một cái hang nhỏ tại một nghĩa trang cổ xưa. Đây là cái hang ngách nằm trong một hang lớn - cái hang lớn thì đã được biết đến từ 1 năm trước nhưng cái hang ngách này thì gần đây mới được phát hiện ra. Đây là ngôi mộ đầu tiên được tìm thấy trong 65 năm ở khu Di sản Thế giới được UNESCO công nhận. Ngôi mộ cổ có dòng chữ màu đỏ tươi như máu và mang ý nghĩa vô cùng đáng sợ. Theo các chuyên gia, dòng chữ đó giống như một lời nguyền, cảnh báo mọi người không được mở ra. Dòng chữ viết: "Yaakov Ha’Ger thề nguyền rủa bất kỳ ai mở ngôi mộ, vì vậy sẽ không ai mở nó. 60 năm". Con số, được viết bằng một bảng chữ cái khác, được cho là do người khác thêm vào, có thể ám chỉ tuổi của người đã khuất. Để trấn an các nhà khảo cổ học, người ta đã phát hiện ra rằng văn bản không được viết bằng máu, mà bằng mực đỏ tươi. Lời nguyền trên ngôi mộ này là một trong hai bản khắc đầu tiên được phát hiện tại Beit She'arim trong 65 năm qua và là bản khắc duy nhất xác định một người chuyển đổi. Theo các nhà khoa học, với 1.800 năm tuổi, nó có từ cuối Đế chế La Mã hoặc đầu thời kỳ Byzantine, khi Cơ đốc giáo đang phát triển, nhưng với những bằng chứng như thế này về việc người dân vẫn chuyển sang Do Thái giáo. Yaakov Ha'Ger, có thể là tên của chủ nhân ngôi mộ, đã được chuyển đổi hoàn toàn sang Do Thái giáo, và chúng ta biết điều này từ thuật ngữ "proselyte" được viết trên bia mộ, một thuật ngữ tiếng Hy Lạp vào thời điểm đó. Vào thời điểm đó, có một loại người Do Thái khác, người "kính sợ Chúa", người có thể không tuân theo tất cả các điều răn trong niềm tin của người Do Thái. Beit She'arim (Israel)là một nghĩa trang quốc tế, có nghĩa là những người Do Thái từ khắp phương Đông được đưa đến đó để chôn cất. Một điều đặc biệt khác là không ai biết thi thể của chủ nhân ngôi mộ ở đâu, vì lời nguyền được khắc trên văn bia được dán vào tường của một hang động mới được phát hiện gần đây. Ít nhất thì các nhà khảo cổ học không biết thi thể thực sự ở đâu, vì những kẻ trộm mộ có khả năng đang đào bới, vì vậy không chắc chúng ta sẽ tìm thấy địa điểm chôn cất ban đầu. Thật tệ cho những tên trộm, nếu lời nguyền thực sự ứng nghiệm. >>>Xem thêm video: Cuộn giấy trong quan tài nghìn năm hé lộ bí mật của người Ai Cập. Nguồn: Kienthucnet.

