Nét đẹp bị "phong ấn", cô gái biến hình hóa thiên nga cực xinh

Mới đây, một người dùng mạng xã hội đã chia sẻ lại quá trình trang điểm, giúp một cô gái có vẻ đẹp bị “phong ấn” trở nên tự tin, khắc phục khuyết điểm tôn lên những đường nét mềm mại trên khuôn mặt. Người thợ make up đăng tải kèm dòng trạng thái: “Gỡ phong ấn cho em ấy”. Có thể thấy, nhân vật chính trong đoạn clip là một cô gái nửa bên mặt có vết bớt đỏ. Một nửa mặt bên lại của cô cũng có thâm mụn, lỗ chân lông to. Bất cứ ai có khuyết điểm như thế này trên mặt sẽ cảm thấy không tự tin về bản thân, lúc nào cũng chỉ muốn giấu mặt của mình đi, không tự tin khi giao tiếp, nói chuyện với người khác. Có lẽ vì vậy mà cô gái đã khóc, thể hiện tâm trạng, những cảm xúc mà mình từng phải trải qua. Dù vậy, bất cứ cô gái nào cũng muốn mình trở nên xinh đẹp nên cô gái đã tìm đến người thợ make up để biến hoá bản thân. Với mong muốn giúp cô gái được toả sáng, người trang điểm vẫn xử lý khá tốt lớp nền, phủ phấn, kẻ lông mày, đánh phấn mắt, tô son, tạo khối kỹ lưỡng che đi một bên bớt đỏ. Và dưới bàn tay tài hoa của người thợ trang điểm, cô gái thực sự như đã thay đổi rất nhiều. Càng đặc biệt hơn khi người thợ cũng khéo léo giữ lại những nét riêng, nhấn nhá để khuôn mặt được nổi bật nhất. Cô gái sau khi nhìn ngắm hình ảnh này của bản thân cũng thực sự tự tin hơn rất nhiều khi tạo dáng trước gương. Màn biến hình đỉnh cao này đã nhận được vô số lời khen của dân tình. Vẻ ngoài trở lên xinh đẹp, chỉn chu sẽ khiến bất cứ cô gái nào cũng sẽ tự tin và yêu đời hơn. Có thể thấy, trang điểm thực sự đã giúp nhiều cô gái thay đổi. Thế nhưng chúng ta cũng không nên đặt nặng vấn đề ngoại hình, quan trọng hơn hết vẫn chính là sự tự tin là chính mình. Hình ảnh trước và sau màn biến hình của cô gái bị "phong ấn" nhan sắc.

