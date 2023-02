UBND thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An (chủ đầu tư) vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu XL5: Xây dựng trạm xử lý nước thải; thiết bị trạm xử lý nước thải; đường dây trung thế và trạm biến áp cho nhà máy xử lý nước thải; mạng lưới thu gom nước thải 1 (lưu vực PS1, PS2, PS3) - trừ đường ống dịch vụ và hệ thống trạm bơm.



Theo đó, nhà thầu trúng thầu là liên danh Công ty CP Xây dựng và Công nghệ cao HTC - Công ty CP Kỹ thuật công nghệ Thái An (gọi tắt là liên danh HTC - Thái An) với giá trúng thầu 94,687 tỷ đồng (gói thầu có giá dự toán 94,801 tỷ đồng), giảm 114 triệu đồng so với giá gói thầu, tỷ lệ tiết kiệm đạt 0,12%.

Nghệ An: Gói thầu xử lý nước thải gần 95 tỷ về tay DN nào? (ảnh minh họa, nguồn: Internet).

Trong liên danh trúng thầu, tìm hiểu cho thấy, Công ty CP Xây dựng và Công nghệ cao HTC được thành lập ngày 2/4/2008, có địa chỉ trụ sở chính tại số 30 BT1, X2 Bắc Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội. Doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. Giám đốc công ty kiêm người đại diện theo pháp luật là bà Nguyễn Thị Năm.

Trong lịch sử đấu thầu của mình, Công ty CP Xây dựng và Công nghệ cao HTC được công bố đã tham gia 17 gói thầu, trong đó trúng 6 gói, trượt 5 gói, 6 chưa có kết quả, 0 gói đã bị huỷ, với tổng giá trị trúng thầu gần 201,5 tỷ đồng. Các tỉnh, thành phố mà doanh nghiệp này đã tham gia dự thầu gồm: Hải Phòng, Hà Nội, TPHCM, Nghệ An, Điện Biên, Sơn La…

Nhà thầu còn lại trong liên danh là Công ty CP Kỹ thuật công nghệ Thái An có địa chỉ đóng tại số 6, ngõ 241 đường Chiến Thắng, phường Văn Quán, quận Hà Đông, TP Hà Nội. Doanh nghiệp này được thành lập vào ngày 13/10/2011, hoạt động chính trong lĩnh vực lắp đặt hệ thống xây dựng khác. Người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Trung Thành, Tổng Giám đốc công ty.

Thống kê dữ liệu đấu thầu cho thấy, Công ty CP Kỹ thuật công nghệ Thái An đã tham gia 28 gói thầu, trong đó trúng 19 gói, trượt 3 gói, 4 chưa có kết quả, 2 gói đã bị huỷ, với tổng giá trị trúng thầu hơn 166,4 tỷ đồng. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán đạt 97,04%.

Quay trở lại gói thầu XL5: Xây dựng trạm xử lý nước thải ; thiết bị trạm xử lý nước thải…, tìm hiểu được biết, gói thầu này thuộc Tiểu dự án 3: Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, thuộc dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu cho 4 tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ, sử dụng vốn vay của Cơ quan Phát triển Pháp và vốn đối ứng trong nước.

Dự án gồm 25 gói thầu, có tổng mức đầu tư là 826,94 tỷ đồng; thời gian thực hiện dự án là 5 năm. Trong đó, gói thầu XL5 thuộc dự án được đấu thầu rộng rãi qua mạng, thực hiện trong 24 tháng, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

Tại thời điểm đóng thầu (ngày 22/11/2022), có 3 nhà thầu tham gia nộp hồ sơ dự thầu gói thầu XL5. Trong đó, liên danh Công ty TNHH Swater Kankyo - Công ty CP Xây dựng số 5 bị loại do hồ sơ dự thầu không hợp lệ; Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng-CTCP có hồ sơ dự thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.