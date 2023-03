Chấn động: Xác của UFO được tìm thấy trong tuyết ở Nam Cực?

Liệu đây có phải là khu vực xảy ra các vụ tai nạn ngoài hành tinh và UFO đã bị rơi xuống và chôn vùi trong tuyết? Mới đây, một “nhà nghiên cứu” tự phong tên Valentin Degterev tới từ miền Trung nước Nga đã công bố những hình ảnh anh cho là UFO ở Nam Cực do chính mình phát hiện. Bức hình do vệ tinh chụp ngày 15/2/2012, nhưng bây giờ Degterev mới đăng lên mạng và lập tức trở thành một hiện tượng trên trang mạng xã hội. “Tôi nghĩ đây là một tàu bay hình đĩa rất lớn giữa lớp băng,” Degterev khẳng định. Rất nhiều người ngay sau đó đã sử dụng Google Maps để kiểm chứng. Được biết, chỉ cần gõ tọa độ 80°34'08.4"S 30°05’19.3"W vào công cụ tìm kiếm và đặt nó vào tọa độ vệ tinh của Trái Đất là mọi người có thể nhìn được khu vực kỳ lạ này. Mặc dù có nhiều luồng ý kiến cho rằng cấu trúc khổng lồ này thực chất là một tảng băng bị sạt khỏi bờ biển Nam Cực nhưng cộng đồng “cuồng UFO” vẫn khẳng định đó là một con tàu kỳ lạ ngụy trang thành. Thậm chí có người còn gợi ý khả năng vật thể dài 500m mà Google Image chụp được có thể là “một căn cứ của người ngoài hành tinh ở dưới nước”. Đối với số đông, Nam Cực chỉ là nơi băng giá, vắng bóng người sinh sống. Song đối với các “thợ săn” UFO, họ tin rằng người ngoài hành tinh đã chọn vùng đất ở tận cùng Trái Đất này để cất giấu phi thuyền cũng như xây dựng căn cứ. Nam Cực từng trở thành đề tài nóng khi các thợ săn UFO tuyên bố phát hiện một số bằng chứng về người ngoài hành tinh. Cụ thể, thợ săn người ngoài hành tinh Scott C. Waring gây xôn xao dư luận khi tuyên bố tìm thấy một người ngoài hành tinh ở Nam Cực. Scott C. Waring đăng trên blog ET Database và UFO Sightings Daily rằng, thông qua Google Earth, ông chụp được bức ảnh về một sinh vật lạ cao khoảng 20m và bên cạnh là "cửa ra vào" cao 22m. Ngay sau khi thông tin này được đăng tải đã gây ra một cuộc tranh luận lớn. Những người tin vào sự tồn tại của người ngoài hành tinh ủng hộ bằng chứng mà Scott C. Waring cung cấp. Thế nhưng, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) cho rằng cấu trúc khác thường chụp tại Nam Cực không phải là UFO hay người ngoài hành tinh mà chỉ là tác động của Pareidolia. Đây là một xu hướng nhận thức không chính xác xảy ra khi não đánh lừa mắt người về một vật thể, mô hình hoặc ý nghĩa mà người quan sát biết. Thông qua cách giải thích này, các chuyên gia NASA phủ nhận bức ảnh do Scott C. Waring chụp bằng Google Earth là bằng chứng về người ngoài hành tinh có thật trên Trái đất. >>>Xem thêm video:Sốc: Tàu mẹ của người ngoài hành tinh có thể ở trong hệ Mặt trời. Nguồn: Kienthucnet.

