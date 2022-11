Soi tài chính MWG trước “quay đầu” kế hoạch 800 nhà thuốc An Khang

Tại cuộc họp nhà đầu tư tổng kết kết quả kinh doanh Quý III và 9 tháng đầu năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động diễn ra ngày 24/11, ông Đoàn Văn Hiểu Em, thành viên HĐQT cho biết, công ty sẽ giữ ở con số 529 nhà thuốc An Khang, vì thời điểm này, đặc biệt là những tháng cuối năm 2022 thị trường quá nhiều biến đổi, khó khăn nên việc dừng lại là để phù hợp với tình hình thị trường.

Dừng lại ở 529 nhà thuốc

Thế Giới Di Động chưa vội mở rộng chuỗi nhà thuốc An Khang - Ảnh: thegioididong.com



Theo ông Hiểu Em, số lượng hơn 500 cửa hàng cũng là đủ lớn để có những hỗ trợ tốt nhất từ phía hãng hay chạy những chương trình khuyến mãi cho khách hàng. Vì thế, Thế Giới Di Động cũng không cần phải nỗ lực tới 800 cửa hàng.

Vị này cho biết, “việc chậm lại 1 nhịp cho hơn 500 cửa hàng như vậy cũng là cơ hội để đánh giá, nhìn nhận lại, tối ưu hóa tất cả mọi thứ với 500 cửa hàng này. Khi làm tốt, có đồng lời thì chúng tôi sẽ tăng tốc ở một thời điểm thuận lợi của năm sau, nhưng thời điểm này chúng tôi quyết định dừng lại ở con số 500".

Tính đến hết quý 3/2022, An Khang đang vận hành 529 nhà thuốc và còn cách khá xa mục tiêu tuyên bố từ đầu năm là 800 cửa hàng. An Khang tập trung vào 2 nhóm: khách vãng lai mua thuốc thông dụng và khách hàng mua thuốc theo toa, khách mãn tính. An Khang đặt mục tiêu đủ thuốc theo toa của bệnh viện và có mục tiêu giữ chặt nhóm khách hàng này.

Tuy nhiên, hiện nay, doanh thu trung bình 1 cửa hàng An Khang là 350-400 triệu đồng. Nếu đạt doanh thu trung bình khoảng 450-500 triệu đồng cộng biên lợi nhuận gộp đang có là 22%, cùng với việc kiểm soát tốt như hiện tại thì doanh thu 500 triệu đồng là đạt hòa vốn và thậm chí có lời.

Theo ông Hiểu Em, sang năm 2023 An Khang sẽ không chạy theo số lượng cụ thể mà các cửa hàng mở mới được mở ra một cách thận trọng, tập trung vào chất lượng, hiểu rõ mở ở đâu, mở thế nào đảm bảo lợi nhuận, EBITDA dương.