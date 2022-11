Công trình cạnh đường điện cao thế: Ban quản lý Các KCN Bắc Ninh im lặng?

Công trình “khủng” có đè diện tích đất quy hoạch cây xanh?



công trình “khủng” xây dựng sát đường điện cao thế và có dấu hiệu nghi vấn xây trên đất quy hoạch cây xanh thuộc Khu công nghiệp (KCN) Đại Đồng - Hoàn Sơn (huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) mà báo Tri thức và Cuộc sống đã đăng tải đang nhận được sự quan tâm của đông đảo dư luận. Thông tin về sự việc mộtvà có dấu hiệu nghi vấn xây trên đất quy hoạch cây xanh thuộc Khu công nghiệp (KCN) Đại Đồng - Hoàn Sơn (huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) mà báo Tri thức và Cuộc sống đã đăng tải đang nhận được sự quan tâm của đông đảo dư luận.

Công trình “khủng” mọc sát đường điện cao thế, nghi vấn xây dựng trên đất cây xanh theo quy hoạch của KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn đã được công bố.

Quan sát thực tế tại công trình này nhiều người dân đang tỏ ra lo sợ, bởi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi xây dựng gần đường điện cao thế, cùng với đó một số người dân còn đặt nghi vấn công trình xây trên đất quy hoạch cây xanh của KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn?

Đối chiếu bản đồ quy hoạch tổng thể được công bố trên website của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - kinhbaccity.vn và bản đồ công bố trên trang izabacninh.gov.vn của Ban Quản Lý Các KCN Bắc Ninh cho thấy, nghi vấn trên của người dân hoàn toàn có cơ sở và cần được cơ quan chức năng làm rõ.

Bản đồ quy hoạch tổng thể được công bố trên website izabacninh.gov.vn của Ban Quản Lý Các KCN Bắc Ninh. (Ảnh chụp màn hình).

Ban Quản Lý Các KCN Bắc Ninh im lặng… dân đề nghị làm rõ

Nhằm đa chiều, khách quan các thông tin phản ánh ngày 16/11/2022, phóng viên báo Tri thức và Cuộc sống đã đến liên hệ và đặt lịch làm việc với Ban Quản lý Các KCN Bắc Ninh và Tổng Công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc. Tuy nhiên, đến nay (28/11/2022) phóng viên vẫn chưa nhận được phản hồi nào từ phía các đơn vị liên quan.

Diễn biến tương đồng, sau khi báo Tri thức và Cuộc sống đăng tải bài viết về sự việc nói trên thì đông đảo bạn đọc, nhất là những người dân trên địa bàn Bắc Ninh đồng loạt bày tỏ ý kiến trên mạng xã hội rằng sợ hãi khi thấy công trình “khủng” mọc quá sát với đường điện cao thế. Nhiều ý kiến còn cho rằng, UBND tỉnh Bắc Ninh và các quan chức năng cần vào cuộc xác minh rõ và xử lý nghiêm nếu có vi phạm.

Thông tin phản ánh đang nhận được sự quan tâm của đông đảo dư luận, nhất là người dân trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Chẳng hạn như ý kiến của bạn đọc Vũ Quang Viện rằng: “Ngày nào tôi cũng đi qua đây và không hiểu tại sao người ta lại cho phép xây dựng công trình này?”. Cũng bất ngờ trước việc công trình “khủng” mọc sát đường điện cao thế, bạn Thêu Vũ bày tỏ: “Hồi mới xây dựng tôi cũng hỏi sao người ra lại xây dựng 'lố' thế?”.

Trong khi đó, bạn đọc Việt Đức nêu quan điểm: “Ai có người nhà làm ở đây thì khuyên người ta một câu là nhận lương nốt tháng rồi nghỉ. Chứ thi công dưới đường dây điện cao thế như thế này thì quá nguy hiểm…”.

Nhiều ý kiến của người dân bày tỏ nỗi sợ hãi khi thấy công trình “khủng” mọc quá sát với đường điện cao thế.

Những năm qua đã có rất nhiều vụ việc xâm phạm hành lang an toàn điện dẫn đến hậu quả thương tâm, gây thiệt hại về người. Thống kê của ngành điện lực cho thấy, chỉ trong 9 tháng đầu năm 2019, toàn quốc xảy ra 75 vụ tai nạn điện, số người bị tai nạn là 99 người, trong đó 36 người tử vong. Thực tế cho thấy, hầu hết các vụ tai nạn đều có nguyên nhân từ việc người dân hoặc tổ chức ngoài ngành điện cố tình hoặc thiếu ý thức dẫn đến vi phạm khoảng cách an toàn hành lang an toàn lưới điện cao áp.

Mời độc giả xem video: Nguy hiểm công trình “khủng” ngay sát đường điện cao thế:

Trước sự việc trên, thiết nghĩ lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Ninh và các cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc thanh tra, kiểm tra, làm rõ và giải đáp những câu hỏi mà dư luận đặt ra, tránh những hậu họa đáng tiếc có thể xảy ra.

KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn được UBND tỉnh Bắc Ninh giao cho Công ty CP Công nghê Viễn thông Sài Gòn (thành viên của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc) làm chủ đầu tư, chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 khởi công xây dựng tháng 7/2005 với quy mô 272 ha, tổng vốn đầu tư đăng ký là 553,5 tỷ đồng.



Giai đoạn 2 có diện tích 95,8 ha thuộc địa phận các xã: Hoàn Sơn, Phật Tích và Tri Phương (huyện Tiên Du) với tổng vốn đầu tư dự án là 1.097 tỷ đồng.

*Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin sự việc.