Lộ nhà đầu tư dự án KĐT gần 3.000 tỷ ở Bình Định

UBND tỉnh Bình Định vừa quyết định chấp thuận cho liên danh Công ty CP Phú Tài – Công ty CP Xây lắp Thương mại Trường Hải – Công ty CP Đầu tư phát triển Dịch vụ Miền Bắc là nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị Vân Hà (phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn).



Về liên danh nhà đầu tư, Công ty CP Phú Tài được thành lập vào tháng 12/2004, có trụ sở tại 278 Nguyễn Thị Định, phường Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Đây là doanh nghiệp kinh doanh đa ngành, trong đó có thể kể tới các lĩnh vực khai thác, chế biến, kinh doanh xuất khẩu gỗ, vật liệu đá xây dựng, tiêu thụ và cung cấp dịch vụ sửa chữa xe Toyota.

Doanh nghiệp này do ông Lê Vỹ làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Lê Văn Thảo làm Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc. 9 tháng đầu năm 2022, Phú Tài ghi nhận doanh thu đạt 5.163,68 tỷ đồng, tăng 9,2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 425,36 tỷ đồng, tăng 7,2% so với cùng kỳ.

Trong lĩnh vực bất động sản, Phú Tài là nhà phát triển nhiều dự án như: Phú Tài Residence, chung cư Hoàng Văn Thụ (Phú Tài Central Life) và Long Vân 4 tại Quy Nhơn.

Đối với 2 liên danh còn lại, Công ty CP Đầu tư Phát triển Dịch vụ miền Bắc được thành lập từ tháng 10/2021 với ngành nghề chính là kinh doanh bán buôn ô tô và xe có động cơ khác. Công ty có trụ sở chính tại số 44 Tràng Tiền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. Người đại diện theo pháp luật là bà Lưu Thị Huyền.

Cùng có trụ sở tại Hà Nội, Công ty CP Xây lắp Thương mại Trường Hải được thành lập ngày 23/5/2016, do ông Đàm Quang Tùng làm người đại diện theo pháp luật. Ngành nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp là hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan.

Hé lộ liên danh nhà đầu tư làm dự án khu đô thị gần 3.000 tỷ ở Bình Định (ảnh minh họa: Internet).

Về vốn đầu tư của dự án Khu đô thị Vân Hà là hơn 2.932 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là 480 tỷ đồng, còn lại hơn 2.452 tỷ đồng là vốn huy động.

Đáng chú ý, trong tổng số 480 tỷ đồng vốn góp của nhà đầu tư, Công ty CP Phú Tài góp 240 tỷ đồng (chiếm 50%), Công ty CP Xây lắp Thương mại Trường Hải góp hơn 105 tỷ đồng (chiếm 22%), Công ty CP Đầu tư Phát triển Dịch vụ Miền Bắc góp hơn 134 tỷ đồng (chiếm 28%).

Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động hoặc khai thác vận hành từ tháng 10/2022 đến tháng 9/2027. Cụ thể, từ tháng 10/2022 - tháng 3/2024, nhà đầu tư thực hiện thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, nhận bàn giao mặt bằng, thiết kế và các thủ tục pháp lý khác.

Từ tháng 4/2024 - 3/2025, triển khai xây dựng hoàn thiện phần hệ thống hạ tầng kỹ thuật, các hạng mục xây dựng hoàn thiện gồm: San nền, đường giao thông, cấp nước, cấp điện, điện chiếu sáng, cây xanh…

Từ tháng 4/2025 - 9/2027, xây dựng nhà ở thấp tầng, nhà ở cao tầng, nhà ở xã hội, công trình thương mại dịch vụ, công trình công cộng, hoàn thành dự án và đi vào hoạt động.