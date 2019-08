Soi lô đất vàng Trương Duy Nhất giúp Vũ “nhôm” thôn tính

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ vụ án tới Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đề nghị truy tố bị can Trương Duy Nhất (55 tuổi, ngụ ở quận Hải Châu, Đà Nẵng) về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 2 điều 356 bộ luật Hình sự năm 2015.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị truy tố bị can Trương Duy Nhất (ảnh trái) về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ngày 13/7/2004, UBND Đà Nẵng có Công văn số 3351 đồng ý bán nhà và chuyển quyền sử dụng đất tại 82 Trần Quốc Toản cho báo Đại đoàn kết– Văn phòng đại diện khu vực Trung trung bộ theo giá công sản.

Tổng giá trị nhà, đất khi bán là hơn 674 triệu đồng, trong đó giá trị nhà hơn 29 triệu đồng, giá trị đất hơn 645,3 triệu đồng.

Sau khi nhận quyết định của UBND TP.Đà Nẵng, bị can Trương Duy Nhất đã cho Phan Văn Anh Vũ (Giám đốc công ty Xây dựng 79) thay báo Đại đoàn kết nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước và ký hợp đồng nguyên tắc. Theo đó sẽ sang tên nhà, đất trên cho công ty Xây dựng 79 bằng giá tiền mua của Nhà nước khi chưa được sự đồng ý của Ban biên tập Báo.

Ngày 23/11/2004, bị can Trương Duy Nhất đã ký hợp đồng chuyển nhượng cho công ty của Vũ Nhôm gây thiệt hại hơn 301 triệu đồng cho ngân sách Nhà nước tại thời điểm năm 2004 và ảnh hưởng đến uy tín của báo Đại đoàn Kết.

Quá trình điều tra, cơ quan CSĐT Bộ Công an xét thấy, hành vi phạm tội của bị can không phạm vào tội danh đã khởi tố.

Do đó, ngày 27/6/2019, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bị can Trương Duy Nhất hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

* Kiến Thức đã đặt lại tiêu đề bài viết.