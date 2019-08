Kẻ sát hại, hiếp dâm nữ sinh trường Sân khấu Điện ảnh nhận án tử hình

TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Anh Tú tử hình về tội “Giết người”, 10 năm tù về tội “ Hiếp dâm” và 5 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Tổng hợp hình phạt cả 3 tội danh, tòa tuyên phạt đối tượng này mức án chung là tử hình. Trước đó, Nguyễn Anh Tú bị VKSND TP Hà Nội truy tố về 3 tội danh trên. Bị hại trong vụ án là chị Đặng Thị Cẩm T. (SN 1995, trú tại phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội), sinh viên Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Theo cáo trạng, ngày 20/5/2018, Tú thuê phòng 303 ở phố Nguyễn Phúc Lai ( quận Đống Đa) để ở. Khoảng 1 tuần sau, lấy lý do phòng chật, Tú nói với chủ nhà không có nhu cầu thuê trọ nữa. Chủ nhà trọ đăng thông tin cho thuê phòng trên mạng Internet. Do đang có nhu cầu thuê nhà trọ, chị Đặng Thị Cẩm T. đã liên hệ với chủ nhà để xem phòng. Khoảng 21h ngày 3/6/2018, chị T. đến xem phòng trọ, nhưng vì chủ nhà đi vắng nên đã bảo Tú đón và cho khách xem phòng. Thấy chị T. xinh đẹp, Tú nảy sinh ý định hãm hiếp nữ sinh trường sân khấu điện ảnh. Tú nhặt viên gạch ở đầu ngõ, cho vào ba lô rồi đưa chị T. vào nhà trọ để xem phòng. Lợi dụng lúc chị T. không để ý, Tú cầm gạch đập vào đỉnh đầu phía sau, khiến nạn nhân ngã xuống và kêu cứu. Sợ bị phát hiện, Tú dùng hai tay bóp cổ làm nạn nhân bất tỉnh, rồi kéo nạn nhân vào phòng 303 thực hiện hành vi hiếp dâm. Khi thấy nạn nhân tỉnh, kêu lên, Tú lấy viên gạch kê chân giường đập liên tiếp nhiều nhát vào đầu chị T, làm nạn nhân bất tỉnh lần nữa và tiếp tục thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau đó, Tú ngủ đến 14h ngày 4/6 rồi lấy ví, tiền, dây chuyền, xe máy Honda Vision của chị T và bỏ đi. Chị T được người nhà phát hiện tử vong trong phòng sau khi đi tìm kiếm. Đối tượng Tú bị Công an quận Đống Đa phát hiện, bắt giữ khi đang ở khu vực quận Cầu Giấy. Sáng 7/6/2018, gia đình nữ sinh trường Sân khấu Điện ảnh Hà Nội đã làm lễ tang, đưa thi thể nạn nhân về nơi an nghỉ cuối cùngtại nhà tang lễ Phùng Hưng (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Bản án dành cho Tú được dư luận đánh giá là đúng người đúng tội.





>>> Xem theo video: Toàn bộ diễn biến vụ nữ sinh Đại học Sân khấu điện ảnh

Nguồn: ANTV.

