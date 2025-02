Sau tết, nhu cầu và giá bán đất nền cùng “ấm” lên

Khu nhà ở liền kề tại xã Uy Nỗ (huyện Đông Anh). Ảnh: Nguyễn Quang

Nhu cầu và giá bán đất nền cùng “ấm” lên

Anh Nguyễn Trọng Khoa và chị Đoàn Thị Hồng Mai (quận Thanh Xuân, Hà Nội) nắm thông tin khá rõ về giá đất nền “ấm” lên sau Tết bởi anh chị đã có thời gian dài năm 2024 đi tìm mua. Trước Tết, vợ chồng anh “nằm vùng” trong nhiều kênh rao bán bất động sản và các hội, nhóm mạng xã hội thì thấy, nhiều nhà trong ngõ hoặc các mảnh đất nhỏ vì nhiều lý do còn chưa bán được. Tuy nhiên, ngay sau Tết, các sản phẩm này đã được thêm thắt thông tin để “thổi giá” lên.

Ví dụ, ngôi nhà anh chị đã xem trong ngõ thuộc phố Hồng Tiến (quận Long Biên) có diện tích 60m2, xây 6 tầng, đầy đủ nội thất, thang máy, chỗ để ô tô… được môi giới giao bán với giá 15,6 tỷ đồng. Do giấy tờ ngôi nhà có phức tạp nên anh chị không có ý định mua. “Tuy nhiên, chính sản phẩm này sau Tết đã được đẩy lên giá 17,2 tỷ đồng với các lý do như vị trí đẹp, an cư đẳng cấp, hàng xóm toàn quan chức, cạnh cầu Chương Dương. Ngoài ra, đây còn là căn nhà lô góc thoáng sáng, thiết kế hiện đại, thông phòng, gara ô tô và công năng đầy đủ tiện ích”, anh Khoa kể.

Thống kê của một số đơn vị môi giới bất động sản cho thấy, trong quý đầu tiên của năm 2025, nhu cầu tìm kiếm đất nền và giá bán có dấu hiệu tăng trở lại. Đặc biệt, giá đất nền một số huyện vùng ven Hà Nội như Đông Anh, Sóc Sơn, Thanh Trì, Hoài Đức... tiếp tục có sức hút nhờ hưởng lợi từ các dự án hạ tầng trọng điểm và các khu đô thị lớn.

“Các lô đất diện tích nhỏ hiện có giá trung bình dưới 4 tỷ đồng/lô, tùy vị trí và diện tích nay tăng khoảng 15-35% so với cùng kỳ năm 2024. Dù khách mua còn thận trọng chưa quyết định nhưng do có nhiều người đi xem khiến môi giới vừa qua Tết đã bận rộn dẫn khách”, chị Hoàng Ngọc Xuân, môi giới đất tại huyện Đông Anh kể. Chị Xuân cũng cho biết thêm về giá bán đất nền hiện đã được “nhích” lên ở nhiều xã của huyện Đông Anh như: Mai Lâm, Đông Hội, Tiên Dương, Uy Nỗ, Nguyên Khê… Đáng lưu ý, các khu vực gần trục đường lớn hoặc gần cầu Nhật Tân, giá chạm ngưỡng trung bình 75-80 triệu đồng/m2.

Chuyên gia bất động sản Lê Đình Chung dự báo, các huyện ngoại thành Hà Nội vẫn nhận được sự quan tâm bởi nguồn cung nhà ở chưa có dấu hiệu cải thiện so với nhu cầu thực tế. Ngoài ra, do mức giá tại các quận nội thành đã được đẩy lên rất cao, người mua có xu hướng tìm kiếm các sản phẩm vùng ven với mức giá hợp lý hơn. Ưu tiên cho các sản phẩm có tính pháp lý an toàn, nhà đầu tư chủ yếu tìm mua đất phân lô bán nền, nhất là đất đấu giá tại các địa phương đứng ra tổ chức hoặc đất chính chủ, “sổ đỏ” sẵn sàng trao tay.

“Thị trường bất động sản liên tục được đoán định sẽ khởi sắc trong năm 2025 cùng với những tín hiệu tích cực của nền kinh tế. Về giá bán, trong thời gian tới, đất đấu giá tại Hà Nội hay các tỉnh xung quanh sẽ không bị đẩy lên một cách đột biến như giai đoạn vừa qua mà mức độ tăng giá phù hợp hơn do chính sách kiểm soát, ngăn chặn các “chiêu trò thổi giá" đất phát huy hiệu quả”, ông Lê Đình Chung phân tích.

Giá chung cư tiếp tục đi ngang

Đầu năm 2025, giá chung cư tiếp tục là mối quan tâm của người có nhu cầu về chỗ ở thực. Tuy nhiên, thời điểm sau Tết, thị trường chưa ghi nhận những biến động đáng chú ý về giá chào bán. Nhìn chung, giá rao bán chung cư đang đi ngang so với thời điểm trước Tết. Điều này trái ngược hoàn toàn với năm 2024, khi sau Tết giá rao bán chung cư Hà Nội liên tục nhảy múa - khởi đầu cho giai đoạn giá liên tục tăng trong năm.

Khảo sát của Batdongsan.com.vn thời điểm đầu năm 2025 ghi nhận, giá bán chung cư tại nhiều dự án không có sự biến động so với trước Tết. Theo đó, một dự án tại quận Nam Từ Liêm, giá rao bán các căn hộ 2 ngủ 1 vệ sinh có thời hạn sở hữu 50 năm vẫn dao động từ 3,3-3,5 tỷ đồng/căn. Cùng diện tích này, những căn sở hữu lâu dài, giá chào bán đang ở mức 4,3-4,4 tỷ đồng/căn. Dòng căn hộ 3 phòng ngủ sở hữu lâu dài với diện tích ngoài 80m2 vẫn được chào bán từ 6-6,2 tỷ đồng/căn, dòng căn hộ 3 phòng ngủ sở hữu 50 năm giá chào bán vẫn đang ở mức khoảng 5 tỷ đồng/căn.

Tương tự, tại một dự án nằm trên đường Phạm Hùng (quận Nam Từ Liêm), giá chào bán các căn hộ thời điểm sau Tết cũng không có sự biến động đáng chú ý. Loại căn hộ hơn 50m2 vẫn đang có giá dao động từ 3,9-4,2 tỷ đồng/căn. Loại căn hộ hơn 70m2 giữ mức giá chào bán trước Tết là 5,2-5,5 tỷ đồng/căn.

Đáng chú ý, tại một dự án nhà ở xã hội vừa đưa vào khởi công, được dự báo sẽ “gây sốt” trong thời gian tới, giá bán tạm tính các căn hộ vừa được đưa ra ở mức khá cao là 25 triệu đồng/m2. Ngoài ra, giá cho thuê nhà ở xã hội tại đây là khoảng 150.000 đồng/m2/tháng. Giá thuê mua nhà ở xã hội là khoảng 390.000 đồng/m2/tháng. Với đơn giá trên, căn hộ diện tích 70 m2 tại dự án nhà ở xã hội này có giá khoảng 1,75 tỷ đồng.

Cũng theo một kết quả khảo sát của Batdongsan.com.vn với các môi giới, sàn giao dịch cho thấy, khách mua ở thực vẫn đang ở trạng thái nghe ngóng diễn biến giá cả sau Tết. “Khi tôi gọi điện lại chăm sóc các khách hàng cũ, họ đều chung một câu hỏi: Giá nhà có giảm không, khi nào sẽ giảm và viện nhiều lý do cho sự chần chừ chưa đi xem căn hộ trở lại”, anh Trịnh Thế Công, nhân viên Sàn giao dịch bất động sản Vĩnh Cường (Cầu Giấy) chia sẻ.

Hiện các giao dịch phát sinh tại thời điểm sau Tết chủ yếu tập trung vào những căn hộ có mức giá giảm nhẹ so với thời điểm trước Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, đây là những căn hiếm hoi hạ giá, trong khi phần lớn quỹ căn hộ chào bán vẫn giữ ở mức cao.