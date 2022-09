Sập sàn bê tông The Metropole Thủ Thiêm: Biết gì về Xây dựng Central?

Ngày 14/9, báo chí đưa tin, Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) đang phối hợp với Sở Xây dựng TP.HCM điều tra nguyên nhân sự cố sập sàn bê tông công trình tại dự án The Metropole Thủ Thiêm chiều ngày 11/9.



Đại diện Công ty CP Bất động sản Sơn Kim (Sơn Kim Land, đơn vị phát triển dự án) cho biết sự cố không gây thiệt hại về người. Dự án thi công tòa tháp do Công ty CP Xây dựng Central thi công.

Sập sàn bê tông công trình tại dự án The Metropole Thủ Thiêm được lan truyền trên mạng.

Tìm hiểu của phóng viên, Công ty CP Xây dựng Central được thành lập vào năm 2017, có trụ sở tại 204/9 Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP.HCM. Vốn điều lệ ban đầu của doanh nghiệp này là 100 tỷ đồng.

Người sáng lập, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc của Central là ông Trần Quang Tuấn.

Ban lãnh đạo Công ty CP Xây dựng Central. (Ảnh chụp màn hình).

Central cung cấp dịch vụ tổng thầu, thiết kế, thi công và hoàn thiện dự án trong lĩnh vực xây dựng dân dụng và công nghiệp.

Dù mới thành lập nhưng Central đã trúng thầu nhiều hợp đồng lớn. Một số dự án nổi bật có thể kể đến như: The Global City, Astral City, Masteri Centre Point, Empire City (TP.HCM), Venezia Beach Hồ Tràm, Nhà máy sản xuất container Hòa Phát (Bà Rịa - Vũng Tàu)...

Ngoài ra, Central cũng thi công một số dự án khác như Văn phòng Công ty Thế Giới Di Động, Văn phòng ETown 5 của Cơ Điện lạnh REE, Triều Châu Hotel, Trường liên cấp Edison, Nhà máy bao bì nhựa Thành Phú, Tropicana Nha Trang (Beau Rivage), Khu nghỉ dưỡng ALMA (Cam Ranh)...

Người sáng lập, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc của Central - ông Trần Quang Tuấn. (Ảnh: Nhà quản lý).

Thông tin trên Tạp chí Nhà quản lý, tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu (ROE) của Central không hề thấp, lần lượt đạt 35% năm 2020 và 26% năm 2021. Ngoài ra, ROE năm 2020 của Central gấp 2,3 lần và năm 2021 gấp 2,8 lần mức trung bình của 7 doanh nghiệp cùng ngành.

Năm 2021, doanh thu của Central đạt 5.037 tỷ đồng còn lợi nhuận đạt 114,5 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp ở mức 5,1%, chỉ thấp hơn Hòa Bình. Do không tăng vốn, nên cơ bản trên cổ phiếu (EPS) của Central ở mức hơn 11.000 đồng trong năm 2020 và 2021.

Dù mới thành lập nhưng Central đã trúng thầu nhiều hợp đồng lớn.

Trở lại với sự việc sập sàn bê tông The Metropole Thủ Thiêm, theo thông tin ban đầu, chiều ngày 11/9, công nhân đang đổ bê tông sàn tòa tháp văn phòng The Hallmark thuộc dự án The Metropole Thủ Thiêm thì bất ngờ khoảng gần 100 m2 sàn gặp sự cố và sụp xuống.

Một lãnh đạo UBND phường Thủ Thiêm xác nhận có sự cố sập sàn bổ bê tông xảy ra tại dự án. Sau khi xảy ra vụ việc, đơn vị đã đến hiện trường phối hợp cùng cơ quan chức năng TP.Thủ Đức và Sở Xây dựng TP.HCM lập biên bản.

Trao đổi với Zing, đại diện Central cho biết ngày 13/9 đã đón đoàn Thanh tra Sở Xây dựng đến công trường dự án để kiểm tra.

Phía Central khẳng định trong biên bản làm việc, Thanh tra Sở Xây dựng đã xác nhận vụ việc xảy ra chiều 11/9 chỉ là sự cố sụp cục bộ, không ảnh hưởng đến chất lượng công trình hay gây thương vong về người.

Vị đại diện cũng cho biết thêm, phần công trình gặp sự cố được giao cho một nhà thầu phụ nhỏ. Sau sự việc, Central không tiến hành nghiệm thu, thanh toán cho nhà thầu phụ này, đồng thời chấm dứt làm việc với đơn vị.

Tòa The Hallmark có tổng diện tích sàn 68.000m2, diện tích mỗi sàn dao động từ 1.600 đến 2.300 m2. Hiện tại, The Hallmark đang xây dựng đến tầng 28 thì xảy ra sự cố sập sàn.