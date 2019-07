Ông chủ Big C còn "thống trị" những tập đoàn, công ty nào ở Việt Nam?

Central Group là tập đoàn đa ngành của Thái Lan nhưng tập trung chủ yếu ở mảng bán lẻ và bất động sản. Tập đoàn này đã mở rộng hoạt động kinh doanh quốc tế từ trước năm 2010, trong đó Việt Nam là thị trường bán lẻ lớn thứ 2 chỉ sau Thái Lan.

Chủ sở hữu của “đế chế” bán lẻ này là gia đình tỷ phú Chirathivat, gia tộc giàu thứ 2 Thái Lan với khối tài sản lên tới 21 tỷ USD theo ước tính của tạp chí Forbes. Hiện tại, người lãnh đạo Central Group là ông Tos Chirathivat, cháu trai của nhà sáng lập Tiang Chirathivat, người Thái gốc Hoa.

Theo báo cáo của Central Group, trong năm gần nhất, thị trường Việt Nam đóng góp gần 1/4 doanh thu cho tập đoàn này. Nếu xét trong nhóm các doanh nghiệp Thái đầu tư ở Việt Nam, Central Group cũng nằm trong top 3 bạo chi nhất với hàng tỷ USD rót vào thị trường Việt.

Chi 5,5 tỷ USD cho các thương vụ mua bán sáp nhập tại Việt Nam

Trong tuyên bố hồi giữa năm 2018, ông Philippe Broianigo - CEO Central Group Việt Nam - cho biết trong 3 năm qua (2016-2018) tập đoàn này đã chi khoảng 5,5 tỷ USD thực hiện các thương vụ mua bán sáp nhập tại Việt Nam, chủ yếu trong lĩnh vực bán lẻ.

Ông Tos Chirathivat, Chủ tịch Tập đoàn Central Group Thái Lan. Ảnh: Getty Images.

Theo dự kiến, tập đoàn này sẽ chi thêm khoảng 17 tỷ baht (tương đương 11.600 tỷ đồng) để mở rộng hoạt động tại Việt Nam trong vòng 5 năm tới.



Tập đoàn này hiện là chủ sở hữu của chuỗi siêu thị Big C Việt Nam với 35 siêu thị dạng “mega” trên cả nước. Chuỗi siêu thị này được mua lại từ Tập đoàn Casino của Pháp vào tháng 4/2016 với giá hơn 1 tỷ USD.

Tuy nhiên, Big C không phải chuỗi bán lẻ duy nhất tại Việt Nam mà Tập đoàn Central Group đang nắm quyền chi phối hoạt động.

Tập đoàn này cũng đang sở hữu 2 trung tâm thương mại thời trang mang tên Robins tại Hà Nội và TP.HCM. Hai trung tâm này chủ yếu bày bán các thương hiệu cao cấp trên thế giới, tuy nhiên phần lớn vẫn là hàng Thái Lan.

Ngoài ra, chuỗi Lan Chi Mart với 25 siêu thị lớn, nhỏ tập trung chủ yếu tại các vùng nông thôn phía Bắc cũng thuộc sở hữu của Central Group.

Tại thời điểm mua lại (2015), giá trị thương vụ không được hai bên tiết lộ nhưng Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Lan Chi, chủ cũ chuỗi siêu thị này, khi đó có vốn điều lệ hơn 127 tỷ đồng. Hiện tại, đại diện pháp luật của chuỗi siêu thị này cũng do người trong gia tộc Chirathivat nắm giữ.

Thâu tóm 49% cổ phần chủ sở hữu Nguyễn Kim

Một thương vụ đình đám khác của Central Group tại Việt Nam chính là việc chi 100 triệu USD mua lại 49% vốn cổ phần tại Công ty Đầu tư phát triển công nghệ và giải pháp mới NKT, chủ sở hữu chuỗi điện máy Nguyễn Kim với 55 siêu thị trên cả nước hiện nay.

Thậm chí, thông qua Nguyễn Kim, Central Group còn đứng sau thâu tóm trang thương mại điện tử Zalora Việt Nam từ Tập đoàn Rocket Internet (Đức) vào tháng 5/2016 và đổi tên thành Robins.vn.

Trong khi đó, Zalora Thái Lan cũng được tập đoàn này mua lại. Giá trị mỗi thương vụ này được dự đoán vào khoảng 10 triệu USD. Tuy nhiên, cuối tháng 3 vừa qua, trang thương mại điện tử Robins.vn đã phải thông báo dừng hoạt động bán hàng trực tuyến vì không đạt hiệu quả kinh doanh.

Ngoài 35 đại siêu thị Big C, chuỗi 25 siêu thị Lan Chi Mart cũng thuộc sở hữu của Central Group. Ảnh: LC Mart.

Ngoài các chuỗi siêu thị và trung tâm thương mại nói trên, Central Group còn sở hữu và vận hành cửa hàng thời trang Marks & Spencer của Anh tại Việt Nam. Chuỗi cửa hàng đồng giá Komonoya (Nhật) cũng do tập đoàn này điều hành và quản lý.



Theo kế hoạch, đến năm 2020 tập đoàn sẽ mở hàng chục cửa hàng đồng giá Komonoya cũng như phát triển thêm 20 trung tâm M&S tại Việt Nam.

Không chỉ hoạt động ở lĩnh vực bán lẻ, Central Group hiện cũng kinh doanh trong lĩnh vực khách sạn tại Việt Nam và là chủ sở hữu khách sạn 4 sao Centara Sandy Beach Resort tại Đà Nẵng.

Theo mô tả từ phía Central Group Việt Nam , tổng cộng tập đoàn này đang hoạt động với hơn 200 trung tâm mua sắm và cửa hàng trên toàn quốc và 2 kênh bán hàng trực tuyến với 17.000 nhân viên.

Một số chuỗi cửa hàng và thương hiệu lớn do Central Group nắm giữ khác là hệ thống cửa hàng tiện lợi C - Express; cửa hàng thời trang Delala, hãng thể thao Supersports; văn phòng phẩm B2S; hàng gia dụng LookKool; Crocs; New Balance; Fila; Mizuno…