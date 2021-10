Biệt thự triệu đô The Manor Central Park Bitexco thủng trần, bì bõm nước... khách ngán ngẩm

Dự án The Manor Central Park của chủ đầu tư Bitexco được giới thiệu là một “siêu dự án” bao gồm hàng ngàn căn nhà phố thương mại, nhà liền kề, biệt thự cùng với hàng chục tòa nhà chung cư cao tầng. Quy mô dự án khoảng 90ha nằm ở phía Nam đường vành đai 3 (đường Nguyễn Xiển) trên địa phận phường Đại Kim, quận Hoàng Mai và xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội.



Theo thông tin trên các trang mua bán, những căn hộ thấp tầng tại The Manor Central Park đang được rao bán rầm rộ với giá từ 16 - 39 tỷ đồng/căn.



Năm 2020, UBND TP.Hà Nội đã ra quyết định xử phạt 350 triệu đồng đối với Tập đoàn Bitexco vì xây nhà ở thấp tầng tại dự án The Manor Central Park khi chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường.