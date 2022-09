Cận cảnh 6 dự án “khủng” của Tập đoàn Tuần Châu bị thanh tra

Tháng 9/2022, Thanh tra tỉnh Quảng Ninh sẽ có công bố Quyết định Thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật trong việc thực hiện 6 dự án: Sân golf Tuần Châu, Khu đô thị cảng tàu Ngọc Châu; Khu biệt thực Morning Star và khu biệt thự Hoàng Long; Hạ tầng kỹ thuật khu biệt thự Dolphin Villas; Đầu tư công trình nhà ở tại lô đất F (F31-F66), lô G (G1-G24), Lô L (L1-L133) thuộc dự án Khu đô thị Cảng Ngọc Châu; Cảng tàu khách Quốc tế Tuần Châu tại phường Tuần Châu, thành phố Hạ Long. Các dự án trên do các Công ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh, Công ty cổ phẩn T&H Hạ Long, Công ty TNHH Tuần Châu Marina (Tập đoàn Tuần Châu) làm chủ đầu tư. Theo tìm hiểu của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Tuần Châu Group là tập hợp của nhiều pháp nhân, gắn liền với doanh nhân Đào Hồng Tuyển. Gần đây, dư luận cho rằng việc loạt dự án "siêu khủng" của Tập đoàn Tuần Châu sẽ bị Thanh tra tỉnh Quảng Ninh thanh tra là do liên quan đến việc thực hiện chính sách, pháp luật trong quá trình đầu tư, xây dựng và phát triển dự án. Đáng chú ý, trên thị trường bất động sản xuất hiện thông tin Viva Land làm chủ mới dự án đảo Tuần Châu tạo ra nghi vấn "hòn ngọc" của Quảng Ninh được thay chủ. Theo thông tin từ website công ty (vivaland.com), Viva Land có thêm một dự án mới là Đảo Tuần Châu tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Tại dự án này, Viva Land sẽ làm các sản phẩm biệt thự, biệt thự nghỉ dưỡng, shophouses, căn hộ, condotel, bán lẻ... Viva Land, doanh nghiệp được thành lập vào tháng 5/2019 với tên gọi ban đầu là CTCP Cirius Power với vốn điều lệ đăng ký 2.000 tỷ đồng, do 3 cổ đông sáng lập là cá nhân đăng ký góp 75% vốn. Đến tháng 2/2020, Cirius Power đổi tên thành CTCP Đầu tư và Phát triển Viva Land. Chủ tịch HĐQT Viva Land hiện là ông Chen Lian Pang - nguyên Tổng Giám đốc CapitaLand Việt Nam, còn ông Eddie Lim CEO cũng từng có 25 năm kinh nghiệm làm việc tại CapitaLand. Vào cuối năm 2019, dự án Đảo Tuần Châu được UBND tỉnh Quảng Ninh đồng ý mở rộng khu du lịch giải trí thêm hơn 1.000ha, quy mô dân số khoảng 50.000 – 70.000 người được chia làm 7 tiểu khu. Ngoài việc phát triển trên cơ sở khu dân cư hiện hữu, bổ sung các công trình dịch vụ hỗn hợp, khách sạn – căn hộ cao cấp, nhà hát Opera…Liên quan đến các chủ đầu tư của 6 dự án sẽ bị thanh tra, theo tìm hiểu của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, tập đoàn Tuần Châu đã trở thành tập đoàn tư nhân hàng đầu Việt Nam, phát triển đa ngành trong nhiều lĩnh vực bao gồm: Bất động sản, đầu tư, sản xuất & xuất nhập khẩu, du lịch, khách sạn, vui chơi giải trí, du thuyền, bến cảng, sân golf, hay ít biết hơn là cả đất hiếm. Tuần Châu Group là tập hợp của nhiều pháp nhân, với vai trò "lõi" của Công ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh. Riêng Công ty cổ phẩn T&H Hạ Long được thành lập vào năm 2007 với vốn điều lệ 500 tỷ đồng. Công ty này từng hợp tác với CTCP Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh để triển khai Dự án Tuần Châu với quy mô 178.000m2 tại Tuần Châu, Quảng Ninh. Mới đây, tập đoàn Tuần Châu "come back" trong giới dịch vụ giải trí thể thao bằng sân Golf Tuần Châu có trị giá khoảng gần 2.000 tỷ đồng, tổng diện tích 145ha, được thiết kế 18 lỗ với công suất phục vụ 24/24 giờ và được thi công từ hơn 1 năm trước. Đây là sân Golf có quy mô lớn nhất tỉnh Quảng Ninh và là sân Golf duy nhất nằm trong kỳ quan thế giới – di sản vịnh Hạ Long do Tập đoàn Tuần Châu làm chủ đầu tư. Về những "bê bối" gần đây nhất của các công ty thuộc tập đoàn Tuần Châu, đầu năm 2022, Công ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh cũng bị cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh xử phạt 90 triệu đồng vì có hành vi xả 92m3/ngày, đêm nước thải ra môi trường khi chưa có giấy phép xả thải… Tuy nhiên, đối với dự án sân golf và dự án Điều chỉnh Khu bất động sản ở phía Tây đảo Tuần Châu thì Công ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh lại vi phạm và từng bị cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh “tuýt còi”, yêu cầu khôi phục lại hiện trạng ban đầu lên tới hơn 20ha lấn ra ngoài quy hoạch được duyệt. Cụ thể, dự án sân golf Tuần Châu được Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Ninh cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty CP T&H Hạ Long (là công ty con của Công ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh) phối hợp với Công ty CP Golf vịnh Hạ Long thực hiện với tổng mức đầu tư 3.100 tỷ đồng, được khởi công vào năm 2018. Theo Báo cáo số 4050 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Ninh về việc san, lấp biển thuộc các dự án của Công ty TNHH Âu Lạc, Công ty CP T&H Hạ Long tại phường Tuần Châu, TP Hạ Long, Công ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh được Bộ TN&MT phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án tổng thể tại phường Tuần Châu ngày 18/3/2003 gồm các dự án thành phần: Sân golf 36 lỗ, khu du lịch Đông Nam đảo Tuần Châu, khu công viên thú, khu tái định cư phía Bắc đảo… Tuy nhiên, đến ngày 5/5/2015, UBND TP Hạ Long đã có quyết định phê duyệt quy hoạch điều chỉnh phân khu chức năng tỷ lệ 1/2.000 đối với dự án của doanh nghiệp này và có điều chỉnh một số hạng mục so với quy hoạch năm 2003 đã được phê duyệt. Do đó, Công ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh phải lập báo cáo trình Bộ TN&MT phê duyệt. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra thực địa cho thấy Công ty CP T&H lại chưa được giao là chủ đầu tư dự án Điều chỉnh khu bất động sản, chưa đủ thủ tục pháp lý về đầu tư theo quy định hiện hành và chưa được thuê đất. Đáng nói, dù chưa đủ thủ tục nhưng doanh nghiệp đã tự ý tôn tạo phần diện tích nằm trong quy hoạch điều chỉnh đã được phê duyệt nhưng chưa được cho thuê đất là 27,13ha; diện tích đã tôn tạo, nằm ngoài quy hoạch điều chỉnh đã được phê duyệt là 17,23ha. Còn tại dự án sân golf, vi phạm của chủ đầu tư đã bị cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh chỉ ra là diện tích đã tôn tạo nằm trong ranh giới quy hoạch điều chỉnh, chưa được nhận bàn giao thực địa gồm 83,71ha và diện tích đã tôn tạo, nằm ngoài ranh giới quy hoạch điều chỉnh là 5,82ha. Trên cơ sở vi phạm ở 2 dự án trên của Công ty CP T&H, Sở TN&MT tỉnh Quảng Ninh đã lập biên bản vi phạm hành chính, yêu cầu doanh nghiệp chấm dứt ngay các hành vi vi phạm và đã ban hành quyết định xử phạt hành chính Công ty CP T&H về hành vi lấn 5,82ha đất nông nghiệp không phải là đất lúa để thực hiện Dự án sân golf Tuần Châu và 17,23ha đất mặt nước ven biển để thực hiện dự án điều chỉnh khu bất động sản. Buộc Công ty CP T&H khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm, trả lại đất đã lấn do vi phạm để thực hiện Dự án sân golf Tuần Châu và dự án Điều chỉnh khu bất động sản xong trước ngày 15/6/2018. Mặc dù vậy, hiện chủ đầu tư vẫn chưa khắc phục triệt để các yêu cầu theo quyết định xử lý vi phạm hành chính.

> >> Mời độc giả xem thêm video Đưa một phần sân golf Tuần Châu vào hoạt động trong tháng 9/2020: (Nguồn: QTV)

