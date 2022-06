Sang Pháp thi đấu, Quang Hải nhận lương bao nhiêu?

Tiền vệ Quang Hải quyết định chọn Pau FC là bến đỗ mới của mình bằng bản hợp đồng có thời hạn hai năm kèm theo điều khoản gia hạn thêm một năm.

Do đã chính thức chia tay CLB Hà Nội nên Quang Hải đầu quân cho Pau FC theo diện chuyển nhượng tự do.

Theo một số nguồn tin, mức lương mà Pau FC chi trả cho Quang Hải khá khiêm tốn, thậm chí thua xa một số đội bóng ở V-League.

Quang Hải chuẩn bị đầu quân cho Pau FC. Ảnh: Dân Việt

Trước khi ra nước ngoài thi đấu, Quang Hải được CLB Hà Nội mời ở lại với số mức lương 150 triệu đồng/tháng chưa kể tiền lót tay. Các đội bóng ở V-League cũng sẵn sàng bỏ ra số tiền rất lớn để chiêu mộ cầu thủ quê Đông Anh.

Trong một chia sẻ trên mạng xã hội, ông Nguyễn Đắc Văn - người đại diện của Quang Hải cho biết Pau FC là đội bóng nhỏ, có quỹ lương thấp nhất trong 20 đội dự Ligue 2.

Cũng theo người đại diện của Quang Hải, nếu như các ngôi sao ở PSG, Lyon có thu nhập vào hàng top thì ở Ligue 2, không cầu thủ nào nào thu nhập quá 1 triệu euro/ mùa. Những cầu thủ thu nhập cao ở Pau FC như tiền đạo chủ lực Ebenezer Assifuah người Ghana thu nhập 330.000 euro/mùa tức tầm 8 tỷ đồng, tiền vệ Diarra người Mali thu nhập 600.000 euro/mùa - gần 15 tỷ. Có khả năng lương của Quang Hải dao động 200.000-300.000 euro/ mùa (khoảng 4,9 - 7,3 tỷ đồng).

Còn theo thống kê từ Capology, thu nhập trung bình của một cầu thủ Pau FC trong mùa 2021/22 rơi khoảng 2.000 euro/tuần (hơn 48 triệu đồng). Nếu Quang Hải nhận được mức lương trung bình nói trên thì cao hơn rất nhiều so với các cầu thủ hiện đang được nhận tại V-League. Tuy nhiên, do là cầu thủ chuyển nhượng tự do nên CLB Pháp không phải trả thêm bất cứ khoản phí nào ngoài tiền lương, thay vì tiền lót tay được nhận như ở V-League.

Người đại diện của Quang Hải cũng tiết lộ trong khoảng nửa năm qua, nhiều đội bóng lớn của châu Âu đã liên hệ nhưng Quang Hải đều từ chối. Lý do là Quang Hải muốn tìm một bến đỗ thực sự phù hợp để có thể phát triển tài năng.