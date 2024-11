Quốc Cường Gia Lai ghi nhận lợi nhuận đột biến trong quý 3

Trong giải trình của QCG về lý do chênh lệch kết quả so với cùng kỳ, QCG chỉ đưa ra lý do ngắn gọn: “Lợi nhuận tăng so với cùng kỳ năm trước là do trong kỳ có bàn giao căn hộ bất động sản”.

Ở mảng hoạt động khác, QCG ghi nhận khoản tiền bồi thường hợp đồng hơn 15,6 tỷ, đây cũng là nguyên nhân khiến lợi nhuận khác của QCG tăng cao trong quý 3 vừa qua.