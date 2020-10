Phát An Gia và loạt Cty bán dự án ma bị “xử mạnh“

“Ông chủ” Phát An Gia lập dự án "ma” móc tiền khách hàng ra sao?



Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) Công an TP HCM vừa ra quyết định khởi tố vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Phát An Gia (Công ty Phát An Gia, trụ sở tại phường Long Trường, quận 9, TP HCM) do ông Hoàng Mạnh Cường làm Tổng giám đốc.

Hoàng Mạnh Cường dựng lên các dự án "ma" để lừa đảo khách hàng.

Trước đó, hàng chục khách hàng đã tố cáo ông Cường và Công ty Phát An Gia “vẽ” dự án, tự phân lô, rao bán, ký hợp đồng đặt cọc bán cho khách hàng với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng.

Điển hình như trường hợp của chị Bùi Thị Ngọc Ánh (34 tuổi, ngụ quận Thủ Đức), vào ngày 10/12/2018, chị Ánh và ông Cường ký kết hợp đồng đặt cọc hứa chuyển nhượng và hứa nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuộc dự án khu dân cư Central House ở phường Trường Thạnh, quận 9.

Ngày Công ty mở bán dự án, nhân viên kinh doanh đưa chị Ánh đi xem vị trí đất, cung cấp bản vẽ phân lô tách thửa. Sau đó, chị Ánh đăng ký mua lô đất số B35, diện tích 57,6 m2 với giá hơn 2 tỷ đồng, và đặt cọc hơn 1 tỷ đồng.

Theo hợp đồng, 210 ngày kể từ ngày ký, các bên sẽ tiến hành việc ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Thế nhưng, đến ngày ký hợp đồng chuyển nhượng thì ông Cường không thực hiện. Sau đó, ông Cường đề nghị khách hàng ký hợp đồng thanh lý hợp đồng đặt cọc và hứa sẽ trả lại số tiền đã nhận của khách, vào ngày 12/11/2019.

Ký thanh lý hợp đồng xong, ông Cường tránh mặt khách hàng, Công ty đóng cửa, nhân viên nghỉ việc.

Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Phát An Gia. (Ảnh: Tiền Phong).

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2018-2019, cá nhân ông Cường hoặc Công ty Phát An Gia không nộp hồ sơ xin phép đầu tư xây dựng dự án và không được cơ quan chức năng nào phê duyệt chấp thuận chủ trương và cấp phép đầu tư xây dựng 5 dự án nào.

Tuy nhiên, ông Cường vẫn tự đặt tên dự án, lập bảng quảng cáo, bản vẽ phân thành 193 nền đất để ký kết hợp đồng đặt cọc hứa chuyển nhượng và hứa nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất; hợp đồng đặt cọc khu dân cư chuyển nhượng 91 nền đất cho 80 khách hàng, thu tiền và chiếm đoạt của khách hàng với số tiền hơn 97 tỷ đồng.

Loạt Cty bán dự án "ma" bị “xử mạnh”

Vụ án khởi tố lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Phát An Gia không phải lần đầu tiên xuất hiện ở thị trường bất động sản Việt Nam. Trước đó, các cơ quan chức năng từng xử lý mạnh hàng loạt Công ty với chiêu thức lừa đảo tương tự, đó là "vẽ" dự án, phân lô trên đất nông nghiệp.

Cụ thể, gần đây nhất là tháng 8/2020, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Đỗ Sơn Tùng (SN 1983, quê Hà Nam). Ông Tùng là Tổng giám đốc Công ty Cổ phần bất động sản nhà đất Đồng Nai, có trụ sở tại khu phố 4, phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa, Đồng Nai.

Ông Tùng (áo trắng) bị công an bắt giữ. (Ảnh: SGGP).

Ông Tùng được xác định đã mua đất rồi tự "vẽ" ra các dự án Nice Town gần 10 ha trên đất trồng cây lâu năm tại xã Bàu Hàm, huyện Trảng Bom. Hàng chục người đã bỏ ra hàng tỷ đồng mua đất nhưng không nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như cam kết nên đã làm đơn tố cáo Tùng.

Cũng trong tháng 8/2020, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bắt giữ được Dương Văn Long để điều tra về hành vi lừa đảo bán dự án "ma".

Năm 2018, Long về thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mở Công ty TNHH kỹ thuật kiến trúc xây dựng Hoàng Long và "vẽ" ra 4 dự án "ma" tại phường Hắc Dịch và xã Tóc Tiên, trong đó có dự án "Khu dân cư Hoàng Long Center City".

Long đã cho xây dựng trái phép một số con đường nội bộ, trồng cây xanh để làm tin với khách hàng. Tuy nhiên, việc này đã bị chính quyền xử phạt.

Bằng thủ đoạn trên, Long đã lừa được gần 100 người ký hợp đồng và đã đóng cho ông ta số tiền khoảng 51 tỷ đồng.

Trước đó, hồi cuối tháng 7/2020, Công an tỉnh Đồng Nai cũng khởi tố và bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Đình Chính (SN 1988) để điều tra về hành vi “ lừa đảo chiếm đoạt tài sản ”.

Với chiêu thức tương tự các Công ty trên, ông Nguyễn Đình Chính đã lập ra Công ty BĐS Rồng Đất (xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) rồi vẽ ra dự án khu dân cư Tam Phước thuộc các thửa đất số 214, 215 thuộc tờ bản đồ số 1; các thửa 191, 192, 193, 195, 326 thuộc tờ bản đồ số 2 (xã Tam Phước, TP Biên Hòa, Đồng Nai), với quy mô 168 nền đất, diện tích từ 98 - 250m2/nền rầm rộ rao bán cho khách hàng.

Cơ quan Công an xác định đối tượng Chính đã lừa đảo chiếm đoạt gần 16,4 tỷ đồng của 42 khách hàng.