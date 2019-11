Nữ giám đốc Phạm Thị Tuyết Nhung Công ty Angel Lina vẽ các “dự án ma” nào?

Liên quan đến vụ việc “Vẽ bán nhiều dự án ma ở Sài Gòn, nữ giám đốc Công ty Angel Lina bị bắt tối 2/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cũng đã thông tin thêm về vụ việc.

Theo đó, ngày 1/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam (trong thời hạn 4 tháng), lệnh khám xét đối với Phạm Thị Tuyết Nhung - Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Angel Lina, trụ sở đặt tại đường 19, Mỹ Gia 1, Phú Mỹ Hưng, phường Tân Phú, quận 7 (sau dời về 22B Phùng Khắc Hoan, phường ĐaKao, quận 1) và Công ty TNHH TM-DV Đất vàng Hoàng gia, trụ sở tại R4-83 đường Hưng Gia 1, Phú Mỹ Hưng, phường Tân Phong, quận 7 về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an đọc lệnh bắt nữ giám đốc Công ty Angel Lina.

Qua điều tra ban đầu xác định, vào khoảng năm 2017 thông qua hành vi sử dụng pháp nhân của Công ty Angel Lina, Công ty Đất vàng Hoàng Gia, Nhung đã ký kết các hợp đồng góp vốn, hợp đồng đặt cọc hứa hẹn mua bán các nền đất của 9 dự án không có thật tại nhiều quận huyện trên địa bàn TPHCM.

Các dự án gồm: Khu dân cư Triều An, phường An Lạc, quận Bình Tân; Khu dân cư Tây Lân, phường Tân Tạo, quận Bình Tân; Khu phân lô đường Liên khu 5-6, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân; Khu dân cư Nguyễn Thị Tú, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân; Khu dân cư đường Bùi Thanh Khiết, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh; Khu dân cư phường Linh Trung, quận Thủ Đức; Khu dân cư Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long B, quận 9; Khu dân cư phường Đông Hưng Thuận, quận 12; Khu nhà ở đường Phạm Văn Sáng, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn.

Nhung cùng một số đối tượng có liên quan tìm những người có nhu cầu bán đất ở, đất trồng lúa, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản... Từ đây cô ta thực hiện việc thỏa thuận mua bán đất với một số hộ cá nhân có đất, sau đó thỏa thuận lập ký biên bản đặt cọc hứa mua hứa bán để làm tin.

Tang vật thu giữ.

Tuy việc mua bán chỉ dừng lại ở giai đoạn thỏa thuận nhận tiền cọc, chưa hoàn tất thủ tục sang tên chuyển nhượng cho Phạm Thị Tuyết Nhung; không lập thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và cấp phép cho dự án.

Nhưng Nhung thuê người để tự lập bản vẽ thiết kế quy hoạch chi tiết 1/500 phân thành từng lô (nền), thể hiện có cơ sở hạ tầng đầy đủ như điện, nước, thoát nước, đường đi, tự đặt tên cho dự án, từ đó cho người tổ chức quảng cáo dự án để bán đất ở đô thị nhằm chiếm đoạt tài sản.

Khi khách hàng có nhu cầu nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tuy Nhung thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở, có cơ sở hạ tầng đầy đủ như điện, nước, thoát nước, đường đi, hứa hẹn tách thửa, giao sổ riêng cho từng nền đất nhưng sau khi nhận tiền cọc lại ký kết hợp đồng bằng hình thức góp vốn với nhiều cá nhân khác nhau.

Khi nhận được tiền đặt cọc hoặc tiền góp vốn của khách hàng, Nhung không thực hiện dự án, không hoàn trả lại tiền, đưa ra nhiều lý do lẩn tránh nhằm chiếm đoạt tài sản của người mua với số tiền lớn.

Mặc dù biết rõ các khu đất thỏa thuận chuyển nhượng chưa thuộc quyền sở hữu của mình, nhưng Nhung đã tự ý thuê thiết kế lập sơ đồ dự án, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cùng một số đối tượng liên quan tổ chức quảng cáo gian dối; rao bán nền đất đã có đầy đủ pháp lý, hạ tầng tiện ích hoàn chỉnh, từ đó sử dụng pháp nhân Công ty Angel Lina, Công ty Đất vàng Hoàng gia do mình làm Giám đốc ký kết hợp đồng với khách hàng.

Theo cơ quan điều tra Nhung chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn, hành vi nàyđã cấu thành tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiếp nhận đơn tố giác của trên 200 bị hại, với số tiền chiếm đoạt khoảng 285,6 tỷ đồng.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.