Tổng giám đốc Big C Việt Nam viết tâm thư khi ngừng nhập hàng may mặc Việt

(Kiến Thức) - Trong thư gửi đồng nghiệp, Tổng giám đốc điều hành Central Group Việt Nam cho biết, Thái Lan và Việt Nam sẽ xây dựng một đội ngũ thu mua tập trung nhằm phục vụ cho mô hình mới của ngành hàng may mặc của Big C Việt Nam.

Liên quan đến việc hệ thống Big C Việt Nam bất ngờ dừng nhập hàng may mặc Việt khiến dư luận và đặc biệt là các doanh nghiệp vô cùng bức xúc, mới đây Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn Central Group Việt Nam - ông Philippe Broianigo đã viết tâm thư gửi đồng nghiệp.

Tâm thư của Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn Central Group Việt Nam.

Trong thư, ông Philippe Broianigo cho biết: "Đầu tiên, tôi rất lấy làm tiếc và xin lỗi vì đã làm phiền các bạn sau giờ trưa hôm nay vì một sự kiện không hay bất ngờ xảy ra ở tầng trệt SSC.

Tôi muốn chia sẻ đôi điều với các bạn về sự việc này.

Với cam kết đóng góp vào sự thịnh vượng của Việt Nam và nâng cao chất lượng cuộc sống của người Việt, Ban lãnh đạo đã quyết định trong vòng 15 ngày, đánh giá và xem xét lại tính khả thi của các các nhà cung cấp ngành hàng may mặc, để đảm chất lượng của sản phẩm luôn phù hợp và đi đúng với cam kết hợp tác và làm việc với các nhà cung cấp, phần lớn trong số đó là nhà cung cấp Việt Nam.

Thật đáng buồn khi một số nhà cung cấp chưa hiểu được vấn đề này, và đã có những phản ứng hơi quá khích.

Chúng ta đã gặp họ, chia sẻ cũng như nhắc lại với họ về cam kết ưu tiên thu hàng Việt Nam của Tập đoàn. Chúng ta sẽ gặp lại họ để đánh giá lại một lần nữa về năng lực của các nhà cung cấp này trước khi đặt hàng lại".

Việc Big C ngừng nhập hàng may mặc Việt khiến dư luận bức xúc. Ảnh: VTC.

Ngoài ra, trong thư, Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn Central Group Việt Nam cũng cho biết, phía Thái Lan và Việt Nam sẽ xây dựng một đội ngũ thu mua tập trung nhằm phục vụ cho mô hình mới của ngành hàng may mặc.

Theo ông Philippe Broianigo, đây không phải là điều gì mới, sau LookKool, HomeMart, FoodCity, Kubo, Hellobeauty...giờ là lúc tập đoàn này xây dựng một thương hiệu mới cho ngành hàng may mặc.

Video: Doanh nghiệp Việt lo lắng Big C ngừng bán hàng may mặc Việt Nam. Nguồn: VTV1.

Trước đó, ngày 2/7, trong thông báo gửi tới các đối tác cung cấp hàng may mặc hệ thống siêu thị Big C Việt Nam, Central Group Việt Nam, đơn vị sở hữu, cho biết kể từ tháng 7, Central Group Việt Nam tạm ngừng đặt hàng của các nhà cung cấp theo hợp đồng hợp tác thương mại đã được ký kết giữa 2 bên.

Sự việc khiến nhiều doanh nghiệp và người Việt vô cùng bức xúc. Chiều 3/7, nhiều doanh nghiệp cung cấp sản phẩm dệt may cho Big C Việt Nam kéo đến văn phòng Central Group sau thông báo ngừng nhập hàng của chuỗi siêu thị này. Họ mang theo băng rôn phản đối việc Big C tạm dừng hợp đồng nhập hàng. Bên cạnh đó, cộng đồng mạng đã dấy lên làn sóng chỉ trích, kêu gọi cùng tẩy chay Big C, ủng hộ hàng Việt.

Trong thông cáo phát đi tối 3/7, đại diện Big C Việt Nam tiếp tục khẳng định việc tạm dừng các đơn đặt hàng với nhà cung ứng may mặc của Việt Nam chỉ là tạm thời, không dừng hoạt động kinh doanh của ngành hàng may mặc tại Việt Nam.