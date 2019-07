Eco Lake View khiến người dân hứng mưa bóng golf: Đầy rẫy lùm xùm từ Ecoland

Theo phản ánh mới đây của những người dân khu tập thể nhà máy gỗ (ngõ 2, phố Đại Từ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội), hơn 1 năm qua hàng chục hộ dân ở đây luôn sống trong hoang mang, lo sợ vì dự án chung cư Eco Lake View kể từ lúc thi công cho đến khi hoàn thành.

Phản ánh đến PV Kiến Thức, cư dân cho biết nhà cửa của họ bị nứt kể từ khi dự án chung cư Eco Lake View (chủ đầu tư công ty Ecoland ) xây dựng phần móng. Đến nay, khi dự án đã hoàn thiện, các tổ hợp tiện ích, dịch vụ của chung cư đi vào hoạt động như sân gofl thì người dân lại hứng “mưa bóng golf” khi sống cạnh chung cư Eco Lake View.

Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên Công ty cổ phần Ecoland vướng lùm xùm khiến người dân bức xúc.

Cư dân khiếu nại chủ đầu tư Ecoland ăn gian diện tích

Tháng 5/2019, cư dân Eco Lake View khiếu nại chủ đầu tư là Công ty cổ phần Ecoland vi phạm hợp đồng mua bán, thiếu hụt diện tích căn hộ, để công trình xuống cấp… mà không có động thái xử lý hay trả lời kịp thời.

Dự án Eco Lake View tại Đại Từ (phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội). Ảnh: VTC.

Cụ thể, theo tìm hiểu của Kiến Thức, cư dân cho biết thực hiện theo nội dung các thông báo của Ecoland về việc bàn giao căn hộ năm 2018, các cư dân đã nộp đủ số tiền bao gồm: Tiền thanh toán đợt 7; 3 tháng kinh phí quản lý vận hành chung cư; 2% kinh phí bảo trì và 5% tổng giá trị căn hộ, hoàn tất trách nhiệm tài chính để chủ đầu tư làm Giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ.

Tuy nhiên, sau khi nhận căn hộ, các cư dân có đo đạc lại và cho rằng, bản vẽ đo diện tích căn hộ thực tế do chủ đầu tư cung cấp là chưa chính xác. Một số nội dung trong bản vẽ không thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

Chưa dừng lại ở đó, cho đến thời điểm tháng 4/2019, sau khi chủ đầu tư bàn giao căn hộ và đưa các tòa nhà vào hoạt động được 6 tháng, nhiều dịch vụ, tiện ích sau còn thiếu so với quảng cáo như: sân bóng đá, khu vui chơi cho trẻ em, siêu thị, trung tâm thương mại, trường mầm non, không có an ninh 24/24...

Mặt khác, theo các cư dân, việc thu phí dịch vụ tại chung cư Eco Lake View là 8.000 đồng/1m2 là cao hơn so với mức thu phí dịch vụ của các chung cư cùng phân khúc, trong khi đó các dịch vụ vẫn chưa tương xứng với mức chi phí mà cư dân chi trả. Mức thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô cũng cao hơn nhiều so với các chung cư trên địa bàn quận Hoàng Mai và Hà Nội, điều đó gây ảnh hưởng đời sống của cư dân.

Đến tháng 6/2019, Cty CP Ecoland lên tiếng trước những phản ánh của cư dân. Theo đó, để đảm bảo lợi ích cũng như sự tôn trọng khách hàng, Cty CP Ecoland đã lắng nghe và có sự điều chỉnh phù hợp với điều kiện thực tế.

Video: Dự án Eco Lake View và những bức xúc của người dân xung quanh khu vực. Nguồn: HANOITV

Chủ đầu tư dự án Eco Lake View bàn giao căn hộ khi chưa đủ điều kiện

Tháng 11/2018, một số khách hàng mua căn hộ tại dự án Eco Lake View đã tập trung căng băng rôn trước cửa dự án, phản đối việc chủ đầu tư dự án Eco Lake View (Hà Nội) bàn giao căn hộ khi chưa đủ điều kiện, thu sai tiền theo quy định của pháp luật. Trong đó bao gồm việc đề nghị thực hiện thanh toán 32% giá trị căn hộ (bao gồm 30% giá trị căn hộ còn lại và 2% kinh phí bảo trì), khoản tiền 5% phục vụ việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Cư dân chung cư Eco Lake View nhiều lần căng băng rôn phản đối chủ đầu tư. Ảnh: Vietnamfinance,

Người dân bất an sống cạnh dự án chung cư Eco Lake View

Tháng 6/2018, dân ngõ 2 Đại Từ thuộc (tổ 1, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai) cho biết, việc triển khai dự án dự án chung cư Eco Lake View (số 32 Phố Đại Từ do Công ty CP Ecolad làm chủ đầu tư) đã gây hư hỏng nhà của hơn 70 hộ dân. Hiện trạng các ngôi nhà nguy hiểm đã tồn tại suốt một thời gian dài, nhưng chưa được giải quyết dứt điểm khiến người dân bị ảnh hưởng bất an, bức xúc.

Theo tìm hiểu của PV, vì nằm cạnh đường di chuyển vật liệu xây dựng vào dự án chung cư Eco Lake View, từ đầu năm 2017, ngôi nhà của gia đình bà Phạm Huyền Trang (số nhà 209, ngõ 2 Đại Từ, tổ 1 phường Đại Kim) đã bị sụt lún, hư hỏng nghiêm trọng, đổ sập bất cứ lúc nào. Để đảm bảo an toàn, một số thành viên trong gia đình nhà bà Trang đã phải đi thuê chỗ ở khác.

“Tường nhà xuất hiện ngày càng nhiều vết nứt lớn ngay từ khi dự án chung cư Eco Lake View. Ngôi nhà của tôi bị sụt lún nghiêng sang một bên và nền nhà thì nứt vỡ… Vì an toàn, con cái tôi đã phải đi thuê nhà khác để ở, gia đình tôi lại rơi vào cảnh “ly tán” giữa thời bình”, bà Trang ngậm ngùi chia sẻ.

Theo phản ánh của người dân, trong quá trình thi công, đơn vị thầu đã không tuân thủ quy định an toàn lao động, không che chắn công trình theo quy đinh. Gạch, đá và cả tấm cốt pha (như trong ảnh) cũng đã rơi sang mái nhà dân.