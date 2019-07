Big C bất ngờ dừng nhập hàng may mặc Việt: Doanh nghiệp choáng váng, tập trung phản đối

Mới đây, Tập đoàn Central Group của Thái Lan có thư gửi các đối tác tại Việt Nam thông báo về việc siêu thị Big C sẽ tạm dừng thu mua sản phẩm may mặc từ các nhà cung cấp tại Việt Nam.

Cụ thể, Tập đoàn Central - đơn vị điều hành Big C - cho biết nhằm chuẩn bị cho kế hoạch tái cấu trúc ngành hàng may mặc của Tập đoàn tại thị trường Việt Nam, đơn vị này quyết định tạm dừng hoạt động thu mua các sản phẩm may mặc từ các nhà cung cấp ngành hàng may mặc tại Việt Nam, kể từ tháng 7/2019.

"Kể từ tháng 7 cho đến khi có thông báo mới, chúng tôi sẽ tạm thời ngừng đặt hàng của đối tác theo Hợp đồng Hợp tác Thương mại ký kết giữa đối tác và Central Group Việt Nam", thông báo của Central nêu rõ.

Theo thông báo này, tất cả vấn đề phát sinh trước ngày 2/7/2019 sẽ tiếp tục giải quyết theo quy định của Hợp đồng Hợp tác Thương mại.

Việc tạm ngừng đặt hàng tạm thời nói trên được lý giải là do có sự thay đổi chiến lược trong phát triển mô hình ngành hàng may mặc cho phù hợp với chỉ đạo của Tập đoàn Central tại Thái Lan.

Thông báo của Central Group gửi các đối tác thông báo ngừng nhập hàng.

Sau động thái nói trên, chiều 3/7, nhiều đại diện của các doanh nghiệp dệt may đã mang theo băng rôn kéo đến văn phòng Central Group tại TP.HCM sau thông báo ngừng nhập hàng của chuỗi siêu thị này.

Nhiều người lên tiếng cho rằng hành động của Central Group Việt Nam đã đẩy hàng loạt các nhà cung cấp sản phẩm may mặc Việt Nam đang hợp tác với Big C đối diện với tình hình cực kỳ khó khăn.

Một số ý kiến lo ngại các mặt hàng khác của Việt Nam trong siêu thị do nước ngoài sở hữu có thể sẽ từng bước bị đẩy ra ngoài, nhường chỗ cho các sản phẩm ngoại nhập.

Central Group là một tập đoàn đa ngành chuyên về bán lẻ có trụ sở tại Thái Lan. Tập đoàn thuộc sở hữu của gia đình tỷ phú Chirathivat, gia tộc được Forbes xếp hạng giàu thứ 2 tại Thái Lan năm 2018 với khối tài sản 21,2 tỷ USD. Tổng giám đốc hiện tại của Central Group là ông Tos Chirathivat, cháu trai của nhà sáng lập tập đoàn.

Tại Việt Nam, Central Group nổi lên sau thương vụ mua lại chuỗi siêu thị Big C năm 2016, với giá 1,05 tỷ USD. Hiện tại, tập đoàn này đang nắm giữ cổ phần chi phối trong công ty điện máy Nguyễn Kim và thành lập nhiều chuỗi cửa hàng bán lẻ khác.

Mời xem nguồn chính: https://vietnamdaily.net.vn/tai-chinh/big-c-bat-ngo-dung-nhap-hang-may-mac-viet-hang-tram-doanh-nghiep-tap-trung-phan-doi-66157.html