Nguyên GĐ Cty Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên biến "đất công thành đất “ông" thế nào?

Thanh tra tỉnh Đắk Nông vừa ban hành kết luận thanh tra về công tác quản lý, bảo vệ rừng bền vững tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên. Công ty này trực thuộc UBND tỉnh Đắk Nông, tiền thân là Lâm trường Quảng Trực. Tổng diện tích đất, rừng mà Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên (gọi tắt Công ty Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên) đang quản lý, sử dụng là hơn 27.000ha.



Cơ quan thanh tra phát hiện, trong thời kỳ tháng 11/2008 đến tháng 12/2010, các cơ quan của huyện Tuy Đức xét, cấp 20 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDÐ) đối với 25 thửa đất, mục đích sử dụng đất trồng cây lâu năm, đất trồng cây hàng năm với diện tích 361.337m². Diện tích này là đất lâm nghiệp đã được tỉnh giao cho Công ty Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên, một phần cho Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Việt Bun thuê để xây dựng nhà máy chế biến mủ cao su.

Trạm bảo vệ rừng của Công ty Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên từng bị cho phản cảm khi sử dụng toàn bằng gỗ. (Ảnh: Tiền Phong).

Theo Thanh tra tỉnh Đắk Nông, việc công nhận quyền sử dụng đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất, cấp giấy CNQSDÐ cho 25 thửa đất nêu trên không đúng đối tượng, không đúng mục đích, không đúng quy hoạch sử dụng đất, không đúng nguồn gốc đất, không đủ điều kiện cấp giấy CNQSDĐ, vi phạm Luật Đất đai...

Hành vi trên làm thất thoát 361.337m² đất thuộc Nhà nước quản lý, đã cho 2 tổ chức thuê đất để quản lý, sử dụng. Có dấu hiệu vi phạm các quy định của pháp luật hình sự về quản lý đất đai theo khoản 3, Điều 229 Bộ luật Hình sự 2015.

Ngoài ra, trong số các thửa đất được UBND huyện Tuy Đức thời kỳ 2008 - 2010 cấp GCNQSDÐ, có 8 thửa đất với diện tích 150.936m² cấp cho người sử dụng đất là ông Trần Minh Đức (thời điểm 2008 giữ chức vụ Giám đốc Công ty Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên). Ông Đức đã sử dụng đất, đứng tên kê khai đăng ký đề nghị cấp GCNQSDĐ và được các cơ quan huyện Tuy Đức công nhận; hành vi trên có dấu hiệu vụ lợi, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Do đó, Thanh tra tỉnh Đắk Nông đã có công văn kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Nông khởi tố, điều tra vụ việc trên. Hiện Cơ quan điều tra đã tiếp nhận kiến nghị khởi tố do Thanh tra tỉnh chuyển sang.

Thanh tra tỉnh Đắk Nông còn chuyển thông tin sang Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh để xem xét, xử lý việc các cơ quan thuộc UBND huyện Tuy Đức cấp giấy CNQSDÐ trong thời kỳ tháng 7/2008 đối với 3 thửa đất, tổng diện tích 49.919m2 đất trồng cây lâu năm trên diện tích đất Nhà nước giao cho Công ty Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên quản lý.

Các thửa đất đã cấp GCNQSDÐ từ năm 2006 - 2008 cho người thân ông Trần Minh Đức (ông Trần Minh Đường, anh ruột; bà Trần Minh Tú, cháu ông Đức; bà Nguyễn Thị Mộng Thu - chị dâu ông Đức) có biểu hiện tư lợi.