“Sững sờ” khế bonsai ra quả chi chít từ gốc tới ngọn

Thuộc sở hữu của một đại gia ở TP Việt Trì (Phú Thọ), cặp khế bonsai “khủng” gốc to tới 2 người ôm, rêu phong, hốc hác cổ kính. Ảnh: Dân Việt Cây khế chỉ cao khoảng 3 mét nhưng từ gốc tới ngọn, tất cả các cành đều sai trĩu quả, quả vàng óng, trông rất đẹp mắt. Ảnh: Dân Việt Vẻ đẹp cổ kính, rêu phong, đầy sức sống của cây khế bonsai cổ khiến giới mê cây cảnh phải xuýt xoa, trầm trồ. Ảnh: Dân Việt Cây khế cổ quả sai chi chít có giá tới 60 triệu đồng. Ảnh: Vietnamnet. Dù còn rất nhỏ và được trồng trong chậu để bàn nhưng cây khế cũng cho rất nhiều quả. Ảnh: Facebook Gốc khế to xù xì tạo nên nét đẹp cổ kính. Ảnh: Baoduongcayxanh Khế bonsai dáng huyền cho quả "gãy cành". Ảnh: Facebook Cành khế giòn nên việc uốn tạo tay cành đòi hỏi kỹ thuật cao. Ảnh: Facebook Khế bonsai được nhiều người ưa chuộng bởi mang ý nghĩa đón lộc vào nhà và đem lại may mắn. Ảnh: Dân Việt Ngắm dừa bonsai hình mèo “độc lạ” hút khách dịp Tết