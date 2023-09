Tò mò cá dài 2 mét, giá tiền triệu đại gia vẫn lùng mua

Cá lệch hay còn gọi cá chình suối là đặc sản trứ danh ở miền Tây Nghệ An. Loài cá này sống chủ yếu tại những vùng nước ngọt, xung quanh hang, hốc đá tại các sông, suối lớn. Ảnh: Dân Việt Cá lệch rất hiếm gặp, thường xuất hiện nhiều vào mùa mưa lũ, bắt đầu từ tháng 9 - 10 hàng năm. Ảnh: Vietnamnet Do hiếm gặp nên cá chình suối được nhiều khách hàng săn lùng. Ảnh: TruyenhinhNghean Cá lệch có phần thân dài, đầu nhọn và có râu trông như cá trê. Ảnh: Người lao động Cá lệch trưởng thành dài từ 80 cm đến hơn 1 mét, đặc biệt một số con kích thước lớn dài trên 2 mét. Ảnh: Baonghean Tuy nhiên, thịt cá lệch thơm ngon, ít xương nên được nhiều người ưa thích. Ảnh: Tiền phong Do số lượng khan hiếm nên cá lệch trên thị trường có giá khá cao, dao động từ 800.000 - 1 triệu đồng/kg. Ảnh: Thuonghieusanpham Với những con cá lệch kích thước khủng, giá bán lên tới hàng chục triệu đồng. Ảnh: Baonghean Không ít lần người dân Nghệ An đánh bắt được cá lệch khổng lồ. Năm 2022, anh Nguyễn Văn Tùy, trú ở thôn 1, xã Thanh Hà đã bắt được 1 con cá lệch nặng 10 kg bán với giá 7,3 triệu đồng. Ảnh minh họa Năm 2020, một người đàn ông đánh bắt được hai con cá lệch với tổng trọng lượng 30kg. Một con nặng 17kg, con còn lại nặng 15kg. Sau đó, hai con bán với giá 30 triệu đồng. Ảnh: TruyenhinhNgheanMón ăn ngon từ... úp nồi | Đặc sản miền sông nước. Nguồn: THDT

