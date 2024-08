Mạnh tay cắt giảm nhân sự, Thế Giới Di Động lỗ lãi sao?

Theo báo cáo tài chính quý II/2024 của Công ty CP Thế Giới Di Động (mã chứng khoán: MWG) vừa công bố, tính đến cuối tháng 6, doanh nghiệp này ghi nhận tổng số nhân viên là 59.478 người. Số lượng này đã giảm 5.936 người so với đầu năm và giảm 8.548 người so với cùng kỳ năm trước.



Mặc dù cắt giảm hàng nghìn nhân sự, nhưng tổng chi phí nhân viên của công ty vẫn tăng gần 1.000 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước lên 4.760 tỷ đồng. Tương ứng, MWG đã chi cho mỗi nhân viên tổng cộng khoảng 13,4 triệu đồng/người/tháng.

Ảnh minh họa.

Hồi tháng 5 vừa qua, trong cuộc gặp mặt nhà đầu tư, ông Nguyễn Đức Tài - Chủ tịch Hội đồng quản trị MWG lý giải về sự giảm nhân sự của công ty rằng: "Giảm số lượng nhân viên mà các bạn thấy là nỗ lực “giảm lượng tăng chất”. Đối với nhân viên, chúng tôi cho thực thi nỗ lực hướng đến performance. Sự sụt giảm nhân viên cơ bản đến từ sụt giảm khá tự nhiên".

Theo ông Tài, nhân viên xin nghỉ có thể vì cảm thấy thu nhập không tốt, vì tỷ lệ nghỉ việc không phải tự nguyện rất thấp. Tuy nhiên, sự sụt giảm này là điều tự nhiên, diễn ra từ vị trí thấp đến các cấp trung bình cao ở khắp mọi nơi Thế Giới Di Động hoạt động.

Đáng chú ý, chỉ trong tháng 6, Thế Giới Di Động đã đóng 156 cửa hàng . Cụ thể, chuỗi điện thoại Thế Giới Di Động (bao gồm Topzone) giảm 24 cửa hàng, xuống còn 1.046 cửa hàng. Chuỗi điện máy Điện Máy Xanh (bao gồm Điện Máy Xanh Supermini) giảm 87 cửa hàng, xuống còn 2.093 cửa hàng. Chuỗi nhà thuốc An Khang giảm 45 cửa hàng, còn lại 481 cửa hàng.

Về tình hình kinh doanh, trong quý II/2024, doanh thu thuần của MWG đạt 34.234 tỷ đồng, tăng gần 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.172 tỷ đồng, gấp 69 lần (tương đương tăng 6.800%) so với cùng kỳ 2023. Đây là quý thứ 4 liên tiếp Thế Giới Di Động tăng trưởng dương so với quý liền trước và cũng là mức lãi ròng cao nhất trong vòng 9 quý trở lại đây.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, MWG ghi nhận doanh thu thuần đạt 65.621 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 2.075 tỷ đồng, lần lượt tăng 16% và 5.200% so với nửa đầu năm 2023. Với kết quả đạt được, doanh nghiệp đã hoàn thành 52,5% kế hoạch doanh thu và 86,5% mục tiêu lợi nhuận cả năm đề ra.

Năm 2024, MWG đặt mục tiêu doanh thu 125.000 tỷ đồng, tăng 5% và lợi nhuận sau thuế 2.400 tỷ đồng, gấp hơn 14 lần thực hiện 2023.

Tại thời điểm ngày 30/6, tổng tài sản của MWG đạt 65.870 tỷ đồng, tăng gần 5.800 tỷ (tương đương 10%) so với đầu năm. Trong đó, số dư tiền, tương đương tiền và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn lên đến gần 31.000 tỷ đồng, tăng 6.600 tỷ so với đầu năm và chiếm 47% tổng tài sản. Ngược lại, tổng nợ vay tài chính giảm khoảng 2.000 tỷ so với đầu năm, xuống mức 23.000 tỷ đồng.