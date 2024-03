Em gái Chủ tịch Nguyễn Đức Tài đăng giảm sở hữu cổ phiếu MWG

Bà Nguyễn Thị Thu Tâm, em gái ông Nguyễn Đức Tài, Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG) đăng ký bán ra 200.000 cổ phiếu MWG.

Nếu giao dịch thành công, bà Tâm sẽ giảm sở hữu từ 529.554 cổ phiếu (0,036% vốn điều lệ), về 329.554 cổ phiếu (0,023% vốn điều lệ), giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 14/3-12/4.

Bối cảnh người thân Chủ tịch bán ra, từ ngày 1/11/2023 đến ngày 7/3/2024, cổ phiếu MWG đã tăng 39,6%, từ 35.100 đồng, lên 49.000 đồng/cổ phiếu.

Người nhà ông Tài bán lượng lớn cổ phiếu MWG.

Thêm nữa, từ ngày 27/2 đến 27/3, ông Robert Alan Willett, Thành viên HĐQT không điều hành Công ty Thế giới Di động đăng ký bán 1,2 triệu cổ phiếu MWG, giảm sở hữu từ 0,548%, về 0,466% vốn điều lệ.

Trong khi đó, Chủ tịch Nguyễn Đức Tài mới mua 200.000 cổ phiếu trong tổng đăng ký 500.000 cổ phiếu trong thời gian từ ngày 12/12/2023 đến ngày 10/1/2024, qua đó nâng sở hữu từ 2,41%, lên 2,42% vốn điều lệ.

Lý do chỉ mua 40% số cổ phiếu ông Tài đưa ra là do diễn biến thị trường không phù hợp. Trước đó trong thời gian từ ngày 8/11 - 7/12/2023, ông cũng chỉ Tài mua vào 110.000 cổ phiếu MWG trong tổng đăng ký 1 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ mua thành công là 11% tổng đăng ký với cùng lý do trên.

Về kết quả kinh doanh, luỹ kế cả năm 2023, Thế Giới Di Động ghi nhận 118.280 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt 167,8 tỷ đồng, “bốc hơi” 96% so với 4.101,7 tỷ đồng ghi nhận cùng kỳ năm ngoái và cách xa 4.200 tỷ đồng mục tiêu lợi nhuận đề ra cả năm. Đây cũng là lợi nhuận thấp nhất của doanh nghiệp kể từ năm 2013 đến nay.