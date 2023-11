MWG bứt phá sau khi hé lộ tăng trưởng của Thế Giới Di Động tháng 10

Cổ phiếu MWG của Thế Giới Di Động ghi nhận phiên giao dịch bùng nổ dẫn dắt đà tăng của VN-Index trong phiên giao dịch 14/11. Cổ phiếu MWG có thời điểm tăng xấp xỉ 5% trước khi đà tăng thu hẹp còn 3,8% để kết phiên ở mức 41.500 đồng/cp.

Đà bứt phá giúp MWG hồi phục xấp xỉ 19% kể từ đáy, song vẫn giảm đến 38% so với mức đỉnh gần nhất.

Mức tăng ngoạn mục của MWG đến sau khi doanh nghiệp vừa hé lộ những thông tin quan trọng tại cuộc họp trực tuyến cập nhật kết quả kinh doanh quý 3 diễn ra vào ngày 13/11.

Chủ tịch Nguyễn Đức Tài cho biết việc nhà đầu tư nước ngoài liên tục bán ra cổ phiếu MWG có thể đến từ sự lo ngại về tình hình kinh doanh của các chuỗi cửa hàng Thế giới di động, Điện máy xanh, Bách hóa xanh. Ông cũng thừa nhận trong năm 2023 tập đoàn không tạo ra được lợi nhuận đáng kể. Ông cũng chia sẻ đây là giai đoạn thách thức nhà đầu tư, việc khối ngoại bán ròng và giá cổ phiếu giảm sâu là cơ hội vì bất kỳ doanh nghiệp nào cũng sẽ trải qua những thời điểm như vậy. Chủ tịch Nguyễn Đức Tài. Vị lãnh đạo tiết lộ bản thân cũng đang có ý định gia tăng sở hữu tại MWG: "Ai có lòng tin tập đoàn sẽ có hành động xử lý vấn đề để quay trở lại, người đó bình tâm và thậm chí xem đây như là cơ hội mua vào. Ai xem rủi ro quá thì bán ra. Cá nhân là người trong cuộc, biết rõ mình đang đi đâu về đâu nên có ý định tăng tỷ lệ sở hữu. Nhưng từ lúc công bố thông tin thì cổ phiếu tăng liên tục nên chưa biết nên mua hay chờ đợi thêm, tiền thì đã sẵn trong tài khoản". Thực tế, trước đó Chủ tịch MWG đăng ký mua vào 1 triệu cổ phiếu MWG trong khoảng từ 8/11 đến 7/12 với mục đích tăng tỷ lệ sở hữu. Nếu giao dịch thành công, ông Nguyễn Đức Tài sẽ nâng lượng cổ phiếu nắm giữ tại Tập đoàn lên 36,13 triệu đơn vị, tỷ lệ 2,469%. Ước tính, ông Tài sẽ cần chi khoảng 40 tỷ để hoàn tất giao dịch.

Còn về tình hình kinh doanh, MWG cho biết doanh thu tháng 10 đạt hơn 10.000 tỷ đồng, cao nhất từ đầu năm đến nay và là tháng đầu tiên tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, chuỗi Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh đóng góp khoảng 7.600 tỷ đồng, Bách Hóa Xanh 3.000 tỷ đồng, cùng tăng 5% so tháng trước. Các chuỗi An Khang, AVAKids có tháng tăng doanh thu thứ 4 và 5 liên tiếp.

Riêng về Bách Hóa Xanh, ông Nguyễn Đức Tài tỏ ra chắc chắn về khả năng hòa vốn của chuỗi siêu thị trong tháng 12/2023. Sau quý 4/2023, Bách Hóa Xanh sẽ bước sang giai đoạn khác khi chủ động trong doanh thu và lợi nhuận thu về để phục vụ cho hoạt động bán hàng, thuê địa điểm, kho bãi, logistics…, Tập đoàn MWG sẽ không hỗ trợ về tài chính ngoài giải quyết những tồn đọng trong quá khứ.