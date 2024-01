Năm 2023: MWG đạt doanh thu 118.000 tỷ, không hoàn thành kế hoạch

Bối cảnh vĩ mô không thuận lợi với nhiều diễn biến khó lường về chính trị - kinh tế là thách thức cho nhiếu quốc gia trên thế giới. Tại Việt Nam, tình hình sản xuất, xuất khẩu và việc làm kém khả quan đã tác động đáng kể đến thu nhập, niềm tin và xu hướng tiêu dùng của người dân.

CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG) cho biết sức mua giảm ở hầu hết các ngành hàng, đặc biệt là các mặt hàng không thiết yếu, là khó khăn lớn nhất mà MWG phải đối mặt và tìm cách thích ứng. Năm 2023, ưu tiên hàng đầu của công ty là tập trung giữ chân khách hàng, bảo vệ doanh số và gia tăng thị phần.

Theo bản tin kinh doanh, năm 2023, MWG đạt hơn 118.000 tỷ đồng doanh thu hợp nhất, giảm 11% so với năm 2022 và hoàn thành 88% kế hoạch 2023.

Doanh thu online xấp xỉ 17.000 tỷ đồng, tương đương 89% so với năm 2022, chiếm 14% tổng doanh thu của công ty.

Nguồn: MWG.

Thị phần các sản phẩm chính tăng từ 5% đến 25%, tùy thuộc vào đặc tính và nhu cầu của từng sản phẩm. Thị phần điện thoại của MWG đối với nhãn hàng Apple đã tăng từ 25%-30% giai đoạn đầu năm lên khoảng 50% cuối năm 2023.

Chuỗi Thế Giới Di Động (bao gồm cả Topzone) và Điện Máy Xanh ghi nhận doanh thu cả năm 2023 đạt lần lượt là hơn 28.000 và 55.000 tỷ đồng.

Với đặc tính là nhóm hàng hóa giá trị cao và sử dụng lầu bền, các sản phẩm kinh doanh tại hai chuỗi này bị ảnh hưởng nhiếu nhất bởi nhu cầu yếu và tâm lý tiêu dùng tiết kiệm.

Do đó, cả hai chuỗi đều ghi nhận doanh thu sụt giảm so với cùng kỳ. Tuy nhiên, tỷ lệ giảm đã có sự cải thiện liên tục từ mức giảm 34% quý 1 (so với cùng kỳ 2022) xuống 20% quý 2, tiếp tục xuống 14% quý 3 và chỉ còn giảm 7% trong quý 4.

Doanh thu online đạt gần 16.000 tỷ đồng, giảm 11% so với năm 2022 và chiếm tỷ trọng 19% trong tổng doanh thu của hai chuỗi trên.

Sau quá trình tái cấu trúc để vận hành tinh gọn, Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh đã đóng gần 200 cửa hàng không hiệu quả trong quý 4. Công ty thông tin vẫn duy trì doanh thu tăng nhẹ so với quý 3/2023.

Hầu hết các ngành hàng đều tăng trưởng âm trong năm 2023 (ngoại trừ máy lạnh). Trong đó, điện thoại di động, máy tính xách tay, tủ lạnh, máy giặt và gia dụng giảm từ 10% đến 20%.

Sản phẩm ti vi, máy tính bảng và đồng hồ giảm từ 30% đến 50% so với cùng kỳ. Trái lại, điện thoại iPhone bán ra tại các cửa hàng Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh vẫn ghi nhận tăng trưởng dương nhờ gia tăng thị phần Apple.

Riêng máy lạnh tiếp tục tăng trưởng dương về cả số lượng và doanh thu trong bối cảnh sức mua trên thị trường nhìn chung chưa khởi sắc.

Bách Hoá Xanh đã đạt mục tiêu hoà vốn

Doanh thu năm 2023 của chuỗi Bách Hoá Xanh đạt 31.600 tỷ đồng, tăng 17% so với 2022. Riêng quý 4 doanh thu tăng 31% so với cùng kỳ.

So với cùng kỳ, tăng trưởng về số lượt mua hàng đạt 20% và giá trị hóa đơn được duy trì xấp xỉ năm 2022. Kênh online phục vụ hơn 2,6 triệu lượt giao dịch thành công và đóng góp hơn 900 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 3% trong tổng doanh thu của Bách Hoá Xanh.

Các mặt hàng thực phẩm tươi sống tăng 35%-40% so với cùng kỳ còn các nhóm hàng FMCGs tăng trưởng 5%-10%.

Tháng 12/2023, doanh thu bình quân của Bách Hoá Xanh là 1,8 tỷ/cửa hàng.