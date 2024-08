Bên trong biệt thự 600m2 “đẹp đến mê mẩn” của Diệp Lâm Anh

Sau ồn ào ly hôn, Diệp Lâm Anh có một cuộc sống mới hạnh phúc hơn, rạng rỡ hơn. Hiện tại, Diệp Lâm Anh sống trong căn biệt thự 600m2 do mẹ ruột tặng. Ảnh: House n Home Sau khi nhận nhà thô, Diệp Lâm Anh chi thêm 2 tỷ để cải tạo theo ý thích. Ảnh: House n Home Do nhà nằm trong một dự án nên đa phần cấu tạo và kiến trúc đã xếp sẵn theo một khuôn. Khi nhận nhà về, Diệp Lâm Anh chi thêm tiền làm nội thất. Ảnh: Dân Việt Phần nội thất trong nhà tối giản nhưng vẫn tiện nghi để các bé có không gian sinh hoạt vừa thoải mái lại an toàn. Ảnh: House n Home Phòng bếp được Diệp Lâm Anh đầu tư nhiều thiết bị hiện đại. Ảnh: House n Home Nhà bếp được lát gạch bông hoài cổ. Ảnh: House n Home Khu vực để Diệp Lâm Anh và mẹ thưởng trà, thư giãn. Ảnh: House n HomePhòng ngủ của Diệp Lâm Anh thiết kế nhiều không gian lưu trữ như ngăn kéo, tủ để tối ưu diện tích lưu trữ, trưng bày phụ kiện thời trang. Ảnh: House n Home Trong phòng ngủ các con, Diệp Lâm Anh không chọn giường tầng vì sợ các con leo trèo nguy hiểm. Ảnh: House n Home Phòng tắm hiện đại, lát gạch bông đồng điệu với bếp. Ảnh: House n Home Khu vực giặt đồ thoáng đãng, ngập tràn ánh sáng. Ảnh: House n HomeCận cảnh biệt thự đẹp như mơ của diễn viên Mạnh Trường

