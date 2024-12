Lý do công ty con của Tập đoàn Sao Mai bị phạt

Ngày 2/12, CTCP Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia - IDI (HoSE: IDI) bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xử phạt do có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Cụ thể, IDI bị phạt số tiền hơn 137 triệu đồng vì vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này. Cụ thể, theo BCTC các năm 2022, 2023 được kiểm toán, IDI cấp khoản vay cho công ty mẹ là CTCP Tập đoàn Sao Mai (HoSE: ASM).

BCTC kiểm toán năm 2023 cho thấy ASM vay dài hạn từ công ty con hơn 457 tỷ đồng (2023) và 334 tỷ đồng (2022) trong các hợp đồng vay vốn kéo dài trên 12 tháng với mức lãi suất thay đổi tùy thuộc vào từng thời điểm vay. Số tiền này không giảm mà tiếp tục tăng lên trong năm 2024, đạt hơn 602 tỷ đồng thời điểm cuối quý 3.

Cách đây 2 năm, doanh nghiệp thủy sản từng bị phạt 125 triệu đồng do không đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán (UBKT), cụ thể là không có Chủ tịch UBKT là thành viên HĐQT độc lập theo quy định. IDI cũng không đảm bảo tất cả thành viên UBKT là thành viên HĐQT không điều hành. Ngoài ra, Chủ tịch UBKT của IDI không có bằng tốt nghiệp đại học thuộc chuyên ngành quy định (kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh).

Ảnh minh họa.

Về IDI – công ty con của Tập đoàn Sao Mai, theo báo cáo hợp nhất quý 3/2024, doanh thu đạt đạt 1.881 tỷ đồng, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp trong kỳ tăng 40%, đạt 155 tỷ đồng, và biên lợi nhuận gộp cải thiện đáng kể từ 6,3% lên 8,2%.

Trong khi đó, doanh thu tài chính quý 3/2024 ghi nhận giảm 61% so với quý 3/2023, còn 21,8 tỷ đồng do giảm lãi tiền gửi. Ngoài ra, tại quý này, IDI cũng không ghi nhận doanh thu từ cổ tức của công ty liên kết.

Đối với các khoản chi phí phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh, chi phí bán hàng của công ty đã tăng gấp 1,7 lần so với kỳ trước, lên hơn 51 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí cước tàu vận chuyển quốc tế tăng cao. Ngược lại, chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt giảm 12% và 4,5% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả, IDI ghi nhận lãi ròng quý 3/2024 giảm 24% so với cùng kỳ năm 2023, còn 17,8 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu của IDI đạt 5.454 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm nay, Đa Quốc Gia IDI đặt mục tiêu thu 136,3 triệu USD từ hoạt động xuất khẩu cá tra, tăng 27% so với năm 2023. Dữ liệu từ AgroMonitor cho thấy, trong 9 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu cá tra của Đa quốc gia IDI đạt 57,59 triệu USD, giảm 11% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, ước tính công ty này đã hoàn thành khoảng 42% kế hoạch đề ra.

Kết quả kinh doanh của Đa Quốc Gia IDI trong thời gian tới sẽ phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc và Mexico. Đây là 2 thị trường xuất khẩu lớn nhất, chiếm tới 70% tổng doanh thu xuất khẩu mỗi năm của công ty.