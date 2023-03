Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang vừa công bố kết quả mở hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị mới 3, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành. Theo đó, nhà đầu tư duy nhất nộp hồ sơ là Công ty CP Tập đoàn Sao Mai.



Dự án Khu đô thị mới 3, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành có sơ bộ tổng chi phí thực hiện 1.098,099 tỷ đồng; chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư 213,84 tỷ đồng, diện tích 248.290m2. Nhà đầu tư sẽ hoàn thiện mặt ngoài và xây thô khoảng 181 căn nhà ở liền kề để khai thác, kinh doanh, đáp ứng quy mô dân số 3.300 người.

Thời gian hoạt động dự án 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, cho thuê đất. Tiến độ thực hiện dự án là hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng trong vòng 36 tháng kể từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, cho thuê đất.

Về nhà đầu tư, theo giới thiệu tại website doanh nghiệp, tiền thân của Công ty CP Tập đoàn Sao Mai (tên gọi khác của Công ty CP Đầu tư & Xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang) là Công ty liên doanh kiến trúc tỉnh An Giang được thành lập năm 1988. Doanh nghiệp có địa chỉ trụ sở chính tại số 326 Hùng Vương, phường Mỹ Long, TP Long Xuyên , tỉnh An Giang và hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Hiện Tổng Giám đốc công ty kiêm người đại diện pháp luật là ông Lê Thanh Thuấn.

Năm 2010, cổ phiếu Công ty CP Tập đoàn Sao Mai (mã: ASM) niêm yết và giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE).

Muốn làm KĐT 1.312 tỷ tại Hậu Giang, Sao Mai làm ăn thế nào? (ảnh minh họa, nguồn: Internet).

Thống kê dữ liệu đấu thầu cho thấy, Công ty CP Tập đoàn Sao Mai đã tham gia 5 gói thầu, trong đó trúng 3 gói, trượt 2 gói, 0 chưa có kết quả, 0 gói đã bị huỷ, với tổng giá trị trúng thầu hơn 5 tỷ đồng. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán đạt 78,63%.

Các dự án tiêu biểu của Sao Mai phải kể đến là: Chuỗi khu đô thị cao cấp Sao Mai – Bình Khánh, Khu đô thị Sao Mai – Lấp Vò và các dự án bất động sản khác tại Tiền Giang, Bến Tre, Cần Thơ, Thanh Hoá, Đồng Tháp, Hòa Bình, TPHCM, Hà Nội. Bên cạnh đó, công ty còn đầu tư vào các dự án điện mặt trời tại An Giang.

Riêng tại Thanh Hóa, Tập đoàn Sao Mai đã đầu tư Khu đô thị Sao Mai xã Xuân Thịnh và xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn với tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 và giai đoạn 2 trị giá hơn 1.200 tỷ đồng, tổng diện tích 52ha. Tiếp đó là dự án khu đô thị Minh Sơn tại thị trấn Triệu Sơn có tổng vốn đầu tư ban đầu gần 500 tỷ đồng, diện tích 45ha; dự án Khu đô thị mới Sao Mai Lam Sơn - Sao Vàng…

Theo báo cáo tài chính quý 4/2022 của Công ty CP Tập đoàn Sao Mai, doanh thu thuần đạt 3.184 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, do chi phí tăng nên Sao Mai lãi sau thuế gần 66 tỷ đồng, giảm 63% so với cùng kỳ, trong đó, lãi sau thuế thuộc về công ty mẹ là gần 44 tỷ đồng. Đây là mức lãi ròng theo quý thấp nhất của doanh nghiệp này kể từ quý 4/2018.

Luỹ kế cả năm 2022, doanh thu thuần của Tập đoàn Sao Mai đạt 13.749 tỷ đồng, tăng 20,6% so với năm ngoái. Trong đó đóng góp chính vào doanh thu của Sao Mai là cá xuất khẩu, thương mại và thức ăn cá. Sau khi trừ các khoản chi phí, lợi nhuận sau thuế đạt 963,3 tỷ đồng tăng gần 37% so với năm 2021, trong đó lợi nhuận sau thuế công ty mẹ là 631 tỷ đồng.

Tính tới ngày 31/12/2022, tổng tài sản của Tập đoàn Sao Mai tăng 5,2% so với đầu năm lên 19.111 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản cố định ghi nhận 6.847,2 tỷ đồng, chiếm 35,8% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 4.165,3 tỷ đồng, chiếm 21,8% tổng tài sản; tồn kho ghi nhận 3.189,9 tỷ đồng, chiếm 16,7% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận 1.798,7 tỷ đồng, chiếm 9,4% tổng tài sản và các khoản mục khác.