Hồ sơ Tập đoàn Sao Mai muốn làm siêu đô thị tại Sóc Trăng

Dự án Khu đô thị mới Phường 4 - Khu 02 được UBND tỉnh Sóc Trăng chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 3/2022.

Theo đó, dự án có tổng diện tích khoảng 45,24ha, trong đó: Đất ở 17,73ha; đất giáo dục 1,51ha; Trạm y tế 0,07ha; Đất cây xanh - quảng trường 11,2ha; Đất hạ tầng - giao thông 14,73ha.

Sản phẩm, dịch vụ của dự án gồm công trình nhà ở thương mại, nhà ở xã hội; đất xây dựng công trình hạ tầng xã hội có hạ tầng kỹ thuật đồng bộ phù hợp theo quy hoạch chi tiết; phù hợp theo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.

Dự án có sơ bộ tổng chi phí thực hiện 3.295,201 tỷ đồng; chi phí bồi thường, tái định cư 357,994 tỷ đồng.

Dự án Khu đô thị mới Phường 4 - Khu 02 được triển khai tại TP. Sóc Trăng - Ảnh minh họa, nguồn: vietnamplus.vn

Theo kế hoạch, dự án sẽ được triển khai các thủ tục về đất đai, xây dựng; tiến hành công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư không quá 18 tháng kể từ ngày phê duyệt kết quả lựa chọn chủ đầu tư.

Thời gian bắt đầu khởi công xây dựng không quá 12 tháng kể từ khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc được bàn giao đất ngoài thực địa. Dự án đi vào vào hoạt động không quá 36 tháng kể từ ngày khởi công xây dựng.

Tập đoàn Sao Mai được thành lập từ năm 1998, trụ sở tại TP. Long Xuyên, An Giang. Tiền thân của Tập đoàn Sao Mai là Công ty liên doanh Kiến trúc tỉnh An Giang.

Năm 1997, theo xu hướng mở cửa hội nhập của nền kinh tế lúc bấy giờ, các cán bộ chủ chốt của doanh nghiệp này đã tách ra thành lập Công ty cổ phần Xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang. Ban đầu, nhân sự của Sao Mai dưới 50 người, vốn điều lệ 905 triệu đồng sau đó tăng lên vài tỷ đồng.

Hiện tại doanh nghiệp này hoạt động đa lĩnh vực gồm: bất động sản; đầu tư kinh doanh hạ tầng, khu dân cư, khu đô thị, khu công nghiệp; nuôi trồng, chế biến, xuất khẩu thủy sản; dịch vụ...

Tập đoàn đang sở hữu quỹ đất hơn 200ha, tương đương 1.000 tỷ đồng đã thực hiện xong thủ tục giải tỏa đền bù. Sản phẩm thủy sản được xuất khẩu tới hơn 50 khách hàng trên thế giới.

Địa bàn kinh doanh của Sao Mai mở rộng ở các tỉnh, thành: An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, Kiên Giang, Cà Mau, Bến Tre, Tiền Giang, Tp Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Hòa Bình, Thanh Hóa.

Các dự án tiêu biểu của Tập đoàn Sao Mai như, Khu dân cư - Trung tâm Thương mại Thị trấn Tri Tôn - Huyện Tri Tôn An Giang với diện tích 28,98ha; Khu đô thị cao cấp Sao Mai Bình Khánh 5, tại Bình Khánh – Long Xuyên – An Giang 27,66ha; Khu đô thị Sao Mai Bình Khánh 4, An Giang 38,92ha;…

Trong khi đó, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 tiền thân là Trung đoàn bộ đội 247 anh hùng, được chuyển sang dân sự thành Công ty Xây dựng Xuân Hoà do Bộ Xây dựng thành lập năm 1970.

Hiện nay doanh nghiệp này đang tập trung vào lĩnh vực: xây dựng cầu đường và hạ tầng; xây dựng công nghiệp.

Từ năm 2001, VINA2 bắt đầu bước vào lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản và đã đem lại doanh thu và hiệu quả kinh tế cao. Hiện VINA2 đã và đang triển khai nhiều dự án lớn, điển hình như: Dự án Đê Đông Quy Nhơn, Dự án VC2 Golden Silk (Kim Văn - Kim Lũ); Dự án trụ sở làm việc và văn phòng cho thuê VINA2; Dự án khu nhà ở sinh thái; Dự án khu nhà vườn biệt thự Quang Minh...