Lộ lý do chuỗi Tokyo Life bị truy thu 7,1 tỷ

Theo VietnamFinace, tại kết luận thanh tra nêu, về thuế GTGT, Công ty cổ phần Intellife, khuyến mại hàng hóa dịch vụ chưa thực hiện đúng theo quy định của pháp luật về thương mại, hạch toán thuế GTGT của hàng lỗi hỏng không đủ hồ sơ, hạch toán chi phí bán hàng không phục vụ sản xuất kinh doanh; chưa phân bổ thuế GTGT đầu vào đối với HHDV không chịu thuế.



Về thuế TNDN, Intellife kê khai chi phí lãi vượt mức khống chế theo quy định về giao dịch liên kết, hạch toán chi phí bán hàg, chi phí quản lý doanh nghiệp không đúng quy định, không phục vụ sản xuất kinh doanh.

Ngoài ra, Công ty cổ phần Intellife chưa kê khai phụ lục giao dịch liên kết theo quy định với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết tại tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2022-2023.

Sau thanh tra, đoàn thanh tra xác định truy thu thuế tổng số tiền 5,5 tỷ đồng, trong đó thuế TNDN năm 2022 là 1 tỷ đồng, năm 2023 là 4,5 tỷ đồng.

Cùng với đó, Intellife bị phạt do hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp là 1,1 tỷ đồng; phạt do chưa kê khai giao dịch liên kết theo mẫu quy định số tiền 24 triệu đồng; phạt do khai sai tờ khai thuế GTGT 16 tờ khai số tiền 113,7 triệu đồng.

Tính đến 11/10/2024, chậm nộp tiền thuế là 431 triệu đồng.

Cục Thuế TP Hà Nội yêu cầu Công ty cổ phần Intellife nộp tiền truy thu, tiền phạt, tiền chậm nộp với tổng số tiền 7,1 tỷ đồng; yêu cầu công ty điều chỉnh giảm thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau số tiền gần 5 tỷ đồng.

Được biết, Công ty cổ phần Intellife thành lập năm 2018, đăng ký văn phòng tại tầng 6, số 49 Thái Hà,p Trung Liệt, quận Đống Đa, TP Hà Nội. Công ty đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là may trang phục (trừ trang phục từ da lông thú).

Người đại diện theo pháp luật của công ty là ông Nguyễn Văn Tiến (SN 1989).

Công ty cổ phần Intellife được biết đến là chủ thương hiệu Tokyo Life - bán lẻ đồ gia dụng, hóa mỹ phẩm, phụ kiện chính hãng các thương hiệu Nhật Bản. Tokyo Life trải dài từ Bắc vào Nam với hơn 200 cửa hàng.